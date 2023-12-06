بعد فوات الأوان.. أميركا تقرّ بعدم كفاية المساعدات التي دخلت غزة

أقرّت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء 6 ديسمبر/كانون الأول 2023، بأن ما فعلته إسرائيل حتى الآن لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة "ليس كافياً"، وفق ما أفاد به متحدث الخارجية، ماثيو ميلر، في المؤتمر الصحفي اليومي.



أضاف المسؤول الأمريكي أن غزة الرازحة تحت الحصار والهجمات الإسرائيلية، لم يدخل إليها قدر كافٍ من الوقود والغذاء والماء، وأردف: "ما تم اتخاذه حتى الآن غير كافٍ، ينبغي تسريع الخطوات، وهذا ما قلناه بوضوح للحكومة الإسرائيلية".



كارثة إنسانية وشيكة

في سياق متصل، حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من "كارثة إنسانية وشيكة" في قطاع غزة الفلسطيني، مؤكداً أن السلام الدائم هو السبيل الوحيد لمنعها، محذراً من أن استئناف القتال في غزة سيزيد حدة أزمة الجوع الكارثية التي تثقل كاهل المدنيين بالفعل.



وأفاد البرنامج (مقره روما)، في بيان أمس الثلاثاء، بأن الهدنة الإنسانية التي استمرت 7 أيام وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، وفرت لبرنامج الأغذية العالمي وشركائه بيئة آمنة إلى حد ما لتوسيع نطاق عمليات الإغاثة.



وأكد أن الهدنة سمحت بمضاعفة عدد نقاط التوزيع خارج الملاجئ، وإيصال الأغذية إلى بعض الأماكن التي يتعذر الوصول إليها شمالي القطاع، لافتاً إلى أن البرنامج وصل إلى نحو 250 ألف شخص خلال أسبوع واحد فقط، وأن تجدد القتال جعل توزيع المساعدات مستحيلاً إلى حد كبير.



وأوضح أن هذا الأمر يعد كارثة لسكان غزة الذين يفوق عددهم مليوني نسمة ويعتمدون على المساعدات الغذائية مصدراً وحيداً للعيش.



أضاف أن السلام الدائم وحده هو الذي يمكن أن ينهي المعاناة ويمنع وقوع الكارثة الإنسانية الوشيكة، داعياً إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.



ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء أمس الثلاثاء 16 ألفاً و248 شهيداً، بينهم 7112 طفلاً و4885 امرأة، بالإضافة إلى 43 ألفاً و616 جريحاً، فضلاً عن دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية. -عربي بوست