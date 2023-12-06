الخارجية: إجلاء 110 مواطنين من المقيمين والمتواجدين بغزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد الناطق الرسمي
باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة استمرار الوزارة ومن
خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية، بمتابعة أوضاع المواطنين الأردنيين
المقيمين والمتواجدين في غزة، وتأمين إجلائهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.
وقال القضاة إن فريق
السفارة الأردنية في القاهرة، والمتواجد حالياً في الجانب المصري من معبر رفح،
يعمل على إجلاء 110 مواطنين أردنيين من المقيمين والمتواجدين في غزة والمسجلين على
قوائم الوزارة والذين سمح لهم من سلطات المعابر بالمغادرة اليوم من خلال معبر رفح
إلى جمهورية مصر العربية، حيث سيقوم فريق السفارة باستقبالهم وتقديم المساعدة لهم
وتوفير الرعاية الطبية المطلوبة، والعمل على تأمين عودتهم إلى المملكة بأسرع وقت
ممكن.
وأوضح أن عدد
المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، والمسجلين على قاعدة البيانات
منذ بداية الحرب المستعرة على غزة، بلغ 913 شخصاً لغاية هذا اليوم، تم إجلاء 458
منهم.
وجدد السفير تأكيده
استمرار المملكة في إجلاء رعاياها من قطاع غزة، ودعوته للمواطنين الأردنيين
المقيمين والمتواجدين في غزة، للتواصل مع مديرية العمليات في الوزارة لطلب
المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية:
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00962799562903
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00962799562471
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00962799562193
أو من خلال البريد
الإلكتروني: ...
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