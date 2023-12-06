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علوش: الأردن استورد 175 ألف تابلت بقيمة 16 مليون دينار حتى أيلول الماضي

12/6/2023 4:27:12 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بلغ مجموع استيراد الأردن من الأجهزة اللوحية "تابلت" 175 ألف جهاز، بقيمة 16 مليون دينار منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيلول الماضي.
وقال رئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية أحمد علوش، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الأردن شهد زيادة ملحوظة في استيراد أجهزة التابلت خلال الربع الثالث من العام الحالي، حيث تم استيراد نحو 91 ألف تابلت بقيمة تتجاوز 12 مليون دينار.
وبين أن الأردن استورد نحو 30 ألف جهاز بقيمة تقارب 2 مليون دينار في الربع الأول من العام الحالي، و54 ألف جهاز بقيمة تجاوزت 1.9 مليون دينار في الربع الثاني.
وأوضح أن الارتفاع في الربع الثالث يعتبر دليلاً على تغير اتجاهات الاستهلاك والتفضيلات التكنولوجية في السوق الأردنية، ما يشير إلى تحول ملحوظ في سلوك المستهلكين نحو الأجهزة اللوحية، لافتا إلى ان هذا التغير يمكن أن يكون بسبب هبوط متوسط سعر الجهاز اللوحي الذي يبحث عنه المستهلك من حوالي 300 دينار - 80 دينارا.-(بترا)

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