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نواب يبحثون آخر مستجدات قطاع غزة ويثمونون دور المستشفى الأردني الميداني

12/6/2023 4:27:11 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جهاد المنسي

بحث ممثلو الكتل النيابية في الجلسة الرقابية التي تقعد الآن تحت قبة البرلمان، آخر المستجدات حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأشادت الكتل ممثلة بالأعضاء، بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني في دفاعه عن أهل غزة وجهود جلالته بوقف العدوان، مؤكدين ان الشعب الأردني يقف مع أهل غزة.

في السياق ذاته ثمن نواب بجهود المستشفى الميداني العسكري الأردني بقطاع غزة، وعمل الهيئة الخيرية الهاشمية بإيصال المساعدات للأهل في قطاع غزة.

وتم خلال الجلسة عرض فيلم وثائقي قصير عن مشاركة ولي العهد الأمير الحسين في إنشاء "المستشفى الميداني الأردني الخاص 2 "في غزة والخدمات العلاجية التي يقدمها الأطباء والممرضين في المستشفى.


وأجمع نواب، أن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية ترتكبها القوات الصهيونية تستوجب التدخل الدولي لوقف العدوان.


بدوره انتقد رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية بلال المومني التعديلات التي أحدثتها الحكومة على نظام صندوق دعم الطالب الجامعي، مؤكدا أن هذه التعديلات ستحرم الكثير من الطلبة من الاستفادة من الصندوق، مطالبا باسم اللجنة بالتراجع عن هذه التعديلات.

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