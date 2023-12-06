إضافة Taulia لمؤسسات Bank Of China وBNP Paribas إلى شبكة مموليها

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Taulia، إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير حلول إدارة رأس المال العامل، أنها أضافت مؤسسات Bank of China London Branch، وBNP Paribas إلى شبكتها العالمية متعددة التمويل.

تمثل عملية إضافة البنكين العالميين الرئيسيين ذائعي الصيت أحدث عمل في شبكة كبيرة ومتنامية بالفعل من الممولين المتاحين لعملاء "Taulia" العالميين؛ ما يسهل وصول الشركات إلى مجموعة تمويل واسعة ومتنوعة على نحو متزايد، مع المزيد من الخيارات والسيولة وتوافر رأس المال.

صُممت نماذج التمويل المتعدد ضمن برامج تمويل سلسلة التوريد؛ لتمهيد الطريق أمام تطبيق المرونة بتطبيق أسس التنويع ومجموعة واسعة النطاق التمويل لمختلف العملات والمناطق الجغرافية وأحجام العملاء والملفات الائتمانية. فضلًا إلى تطبيق سبل التكنولوجيا السليمة، فإنه يمكّن الشركات أيضًا من أخذ الحيطة من التعرض للمخاطر المنطوية على السيولة، لا سيّما فترات التذبذب الاقتصادي.

علّق Cedric Bru ، الرئيس التنفيذي لشركة Taulia ، قائلًا : "إن إضافة Bank of China وBNP Paribas إلى شبكة Taulia متعددة التمويل يعد إنجازًا لا مثيل له، وتنتابنا سعادة تامة للتعاون مع القائمين عليها. وتمثل هذه الاتفاقيات خطوة مهمة في تحقيق مهمة Taulia المتمثلة في تمكين الشركات من إطلاق العنان للسيولة المحاصرة في سلاسل التوريد، ومساعدتها على النمو، والقدرة على التعامل مع ظروف السوق المتغيرة على نحو مستمر."

ويعلق Xun Liu ، رئيس قسم المعاملات البنكية ، Bank of China Limited، London Branch قائلًا : "يمثل عقد تلك الشراكة خطوة بالغة الأهمية للمضي قدمًا نحو الأمام، لتعزيز حلول تمويل سلسلة التوريد في فرع بنك الصين بلندن. وعن طريق التعاون الوثيق مع Taulia، فإننا نضع أنفسنا قادة في تقديم حلول حديثة وفعالة من شأنها تسهيل الشركات والنمو في التجارة. إن الخبرة التي تذخر بها Taulia في مجال التكنولوجيا وترتيبات تمويل سلسلة التوريد إلى جانب الموارد والممارسات الواسعة للبنك ستساعد الشركات على إدارة تدفقاتها النقدية على نحو فعّال بلا شك.

كما أضاف Bruno Lechevalier ، رئيس رأس المال العامل لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى بنك BNP Paribas تعليقًا قائلًا : "عن طريق حلها المتكامل تمامًا مع SAP، توفر Taulia قيمة مضافة قوية للشركات التي تدعمها لتحسين رأس مالها العامل، وتأمين شبكة سلسلة التوريد الخاصة بها. وفي إطار خدمة عملائنا المشتركين بأفضل طريقة، يسعدنا أن نعلن أننا الآن جزء من شبكة الممول التابعة لشركة Taulia التي تقدم حلولًا متنوعة لرأس المال العامل".

نبذة عن شركة Taulia

تُعدَّ Taulia شركة رائدة في التكنولوجيا المالية لتزويد حلول إدارة رأس المال العامل، وتتخذ الشركة من سان فرانسيسكو بكاليفورنيا مقرًا رئيسيًا لها. تُساعد Taulia الشركات على الوصول إلى القيمة المقيّدة بالذمم الدائنة والمدينة والمخزون. تُمكِّن منصَّة Taulia وشبكتها التي تضم أكثر من 3 ملايين شركة عملاءها من تنفيذ استراتيجيات رأس المال العامل، ودعم مورِّديها بالدفع المبكر، والمساهمة في بناء سلاسل التوريد المستدامة. وهي تعالج معاملات بأكثر من 500 مليار دولار أمريكي سنويًا، وتحظى بثقة أكبر الشركات في العالم، بما في ذلك "Airbus" و"AstraZeneca" و"Nissan". وفي مارس 2022، أصبحت Taulia جزءًا من SAP. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة .

نبذة عن Bank of China Limited London Branch

يعود تأسيس Bank of China Limited London Branch إلى 1929، وهو أول مؤسسة مالية صينية خارجية على الإطلاق في المراكز المالية العالمية. ويسلط تاريخه في المملكة المتحدة الضوء على نحو مثالي على الرحلة الدولية لقطاع الخدمات المالية الحديثة في الصين.

وشهد الفرع في غضون الـ 94 عامًا الماضية، توسعًا مطردًا في المملكة المتحدة، بل وصار الخيار الأول للعملاء الصينيين "الخارجين" والعملاء المحليين في المملكة المتحدة ممّن يجتهدون دون كلل لإقامة علاقات مع الصين، مع فروع مدينة لندن، والحي الصيني في لندن، ومانشستر، وبرمنغهام، وجلاسكو في جميع أنحاء المملكة المتحدة. كما ينهض بدورٍ رائد بين المؤسسات المالية الصينية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرًا لها، ويبذل القائمون عليه قصارى جهدهم لتطوير البنك ليضمنوا لأنفسهم مكانًا بين البنوك الأجنبية الرئيسة في السوق الأوروبية. وسيواصل Bank of China London Branch العمل باعتباره عضوًا نشطًا ومؤثرًا في المجتمع المحلي، فضلًا إلى دوره كجسرٍ ذهبي للعلاقات التي تربط بين الصين والمملكة المتحدة.

ويعتبر هذا البنك رائدًا في قطاع التمويل التجاري على الصعيد العالمي. ويعود السبب إلى ما نمتلكه من قدرة إلى حجم الأصول الكبير الذي يمتلكه للبنك، والشبكة العالمية واسعة النطاق، والتغطية بالغة القوة في بلدان آسيا، والاستعداد التام لخوض المخاطرة، والميزانية العمومية القوية وإمكانات خبراء المنتجات، وقاعدة العملاء الكبيرة، والأسعار التنافسية للغاية، ووقت سريع لتطبيق المعاملات، وعرض منتجات تجارية متنوعة.

ونظرًا إلى الصفة العالمية التي يتمتع بها البنك في الصين، فإنه يمتلك شبكة خدمات عالمية وطيدة مع مؤسسات أنشئت في 62 بلدًا ومنطقةً. كما أنشأ البنك منصة خدمات متكاملة مع مجموعة شاملة من الخدمات المالية. ويقدم الدعم المالي لزهاء ربع مؤسسات التجارة الدولية في الصين.

نبذة عن BNP Paribas

يُعتبر BNP Paribas بنكًا رائدًا في الاتحاد الأوروبي، والمحرك الرئيسي في تقديم الخدمات البنكية الدولية. ويدير البنك عملياته في 65 بلدًا، ويعمل به 185000 موظف، منهم ما يزيد عن 145000 في بلدان أوروبا. وتمتلك المجموعة مواقع رئيسة في مجالات نشاطها الرئيسية الثلاثة: الخدمات البنكية التجارية والشخصية والخدمات البنكية التجارية والشخصية للمجموعة والعديد من الشركات المتخصصة، بما في ذلك BNP Paribas Personal Finance وArval؛ وخدمات الاستثمار والحماية لحلول الادخار والاستثمار والحماية؛ والخدمات البنكية للشركات والمؤسسات، والتي تركز على عملاء الشركات والمؤسسات. وتساعد المجموعة، اعتمادًا على نموذجها القوي المتنوع والمتكامل، جميع عملائها (الأفراد، والجمعيات الأهلية، ورواد الأعمال، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات والمؤسسات) على إنجاز مشروعاتهم بتقديم حلول تشمل التمويل، والاستثمار، والمدخرات، وتأمين الحماية. ويمتلك البنك في أوروبا أربع أسواق محلية في بلدان: بلجيكا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورغ. وتطرح المجموعة نموذجها البنكي التجاري والشخصي المتكامل في العديد من بلدان البحر الأبيض المتوسط ​​وتركيا وأوروبا الشرقية. تمتلك المجموعة، باعتبارها محركًا لا غنى عنه في مجال الخدمات البنكية الدولية، منصات وخطوط أعمال رائدة في بلدان أوروبا، وكذلك حضور بارز في الأمريكتين، فضلًا إلى امتلاك أعمال تجارية تتسم بالثبات وسرعة النمو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. كما يطبق بنك BNP Paribas نهج المسؤولية الاجتماعية للشركات في كافة أنشطته؛ مما يمكنه من المساهمة في بناء مستقبل مستدام، مع ضمان أداء المجموعة واستقرارها.

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