إضافة Taulia لمؤسسات Bank Of China وBNP Paribas إلى شبكة مموليها

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Taulia، إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير حلول إدارة رأس المال العامل، أنها أضافت مؤسسات Bank of China London Branch، وBNP Paribas إلى شبكتها العالمية متعددة التمويل.
تمثل عملية إضافة البنكين العالميين الرئيسيين ذائعي الصيت أحدث عمل في شبكة كبيرة ومتنامية بالفعل من الممولين المتاحين لعملاء "Taulia" العالميين؛ ما يسهل وصول الشركات إلى مجموعة تمويل واسعة ومتنوعة على نحو متزايد، مع المزيد من الخيارات والسيولة وتوافر رأس المال.
صُممت نماذج التمويل المتعدد ضمن برامج تمويل سلسلة التوريد؛ لتمهيد الطريق أمام تطبيق المرونة بتطبيق أسس التنويع ومجموعة واسعة النطاق التمويل لمختلف العملات والمناطق الجغرافية وأحجام العملاء والملفات الائتمانية. فضلًا إلى تطبيق سبل التكنولوجيا السليمة، فإنه يمكّن الشركات أيضًا من أخذ الحيطة من التعرض للمخاطر المنطوية على السيولة، لا سيّما فترات التذبذب الاقتصادي.
علّق Cedric Bru ، الرئيس التنفيذي لشركة Taulia ، قائلًا : "إن إضافة Bank of China وBNP Paribas إلى شبكة Taulia متعددة التمويل يعد إنجازًا لا مثيل له، وتنتابنا سعادة تامة للتعاون مع القائمين عليها. وتمثل هذه الاتفاقيات خطوة مهمة في تحقيق مهمة Taulia المتمثلة في تمكين الشركات من إطلاق العنان للسيولة المحاصرة في سلاسل التوريد، ومساعدتها على النمو، والقدرة على التعامل مع ظروف السوق المتغيرة على نحو مستمر."
ويعلق Xun Liu ، رئيس قسم المعاملات البنكية ، Bank of China Limited، London Branch قائلًا : "يمثل عقد تلك الشراكة خطوة بالغة الأهمية للمضي قدمًا نحو الأمام، لتعزيز حلول تمويل سلسلة التوريد في فرع بنك الصين بلندن. وعن طريق التعاون الوثيق مع Taulia، فإننا نضع أنفسنا قادة في تقديم حلول حديثة وفعالة من شأنها تسهيل الشركات والنمو في التجارة. إن الخبرة التي تذخر بها Taulia في مجال التكنولوجيا وترتيبات تمويل سلسلة التوريد إلى جانب الموارد والممارسات الواسعة للبنك ستساعد الشركات على إدارة تدفقاتها النقدية على نحو فعّال بلا شك.
كما أضاف Bruno Lechevalier ، رئيس رأس المال العامل لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى بنك BNP Paribas تعليقًا قائلًا : "عن طريق حلها المتكامل تمامًا مع SAP، توفر Taulia قيمة مضافة قوية للشركات التي تدعمها لتحسين رأس مالها العامل، وتأمين شبكة سلسلة التوريد الخاصة بها. وفي إطار خدمة عملائنا المشتركين بأفضل طريقة، يسعدنا أن نعلن أننا الآن جزء من شبكة الممول التابعة لشركة Taulia التي تقدم حلولًا متنوعة لرأس المال العامل".
نبذة عن شركة Taulia
تُعدَّ Taulia شركة رائدة في التكنولوجيا المالية لتزويد حلول إدارة رأس المال العامل، وتتخذ الشركة من سان فرانسيسكو بكاليفورنيا مقرًا رئيسيًا لها. تُساعد Taulia الشركات على الوصول إلى القيمة المقيّدة بالذمم الدائنة والمدينة والمخزون. تُمكِّن منصَّة Taulia وشبكتها التي تضم أكثر من 3 ملايين شركة عملاءها من تنفيذ استراتيجيات رأس المال العامل، ودعم مورِّديها بالدفع المبكر، والمساهمة في بناء سلاسل التوريد المستدامة. وهي تعالج معاملات بأكثر من 500 مليار دولار أمريكي سنويًا، وتحظى بثقة أكبر الشركات في العالم، بما في ذلك "Airbus" و"AstraZeneca" و"Nissan". وفي مارس 2022، أصبحت Taulia جزءًا من SAP. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة .
نبذة عن Bank of China Limited London Branch
يعود تأسيس Bank of China Limited London Branch إلى 1929، وهو أول مؤسسة مالية صينية خارجية على الإطلاق في المراكز المالية العالمية. ويسلط تاريخه في المملكة المتحدة الضوء على نحو مثالي على الرحلة الدولية لقطاع الخدمات المالية الحديثة في الصين.
وشهد الفرع في غضون الـ 94 عامًا الماضية، توسعًا مطردًا في المملكة المتحدة، بل وصار الخيار الأول للعملاء الصينيين "الخارجين" والعملاء المحليين في المملكة المتحدة ممّن يجتهدون دون كلل لإقامة علاقات مع الصين، مع فروع مدينة لندن، والحي الصيني في لندن، ومانشستر، وبرمنغهام، وجلاسكو في جميع أنحاء المملكة المتحدة. كما ينهض بدورٍ رائد بين المؤسسات المالية الصينية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرًا لها، ويبذل القائمون عليه قصارى جهدهم لتطوير البنك ليضمنوا لأنفسهم مكانًا بين البنوك الأجنبية الرئيسة في السوق الأوروبية. وسيواصل Bank of China London Branch العمل باعتباره عضوًا نشطًا ومؤثرًا في المجتمع المحلي، فضلًا إلى دوره كجسرٍ ذهبي للعلاقات التي تربط بين الصين والمملكة المتحدة.
ويعتبر هذا البنك رائدًا في قطاع التمويل التجاري على الصعيد العالمي. ويعود السبب إلى ما نمتلكه من قدرة إلى حجم الأصول الكبير الذي يمتلكه للبنك، والشبكة العالمية واسعة النطاق، والتغطية بالغة القوة في بلدان آسيا، والاستعداد التام لخوض المخاطرة، والميزانية العمومية القوية وإمكانات خبراء المنتجات، وقاعدة العملاء الكبيرة، والأسعار التنافسية للغاية، ووقت سريع لتطبيق المعاملات، وعرض منتجات تجارية متنوعة.
ونظرًا إلى الصفة العالمية التي يتمتع بها البنك في الصين، فإنه يمتلك شبكة خدمات عالمية وطيدة مع مؤسسات أنشئت في 62 بلدًا ومنطقةً. كما أنشأ البنك منصة خدمات متكاملة مع مجموعة شاملة من الخدمات المالية. ويقدم الدعم المالي لزهاء ربع مؤسسات التجارة الدولية في الصين.
نبذة عن BNP Paribas
يُعتبر BNP Paribas بنكًا رائدًا في الاتحاد الأوروبي، والمحرك الرئيسي في تقديم الخدمات البنكية الدولية. ويدير البنك عملياته في 65 بلدًا، ويعمل به 185000 موظف، منهم ما يزيد عن 145000 في بلدان أوروبا. وتمتلك المجموعة مواقع رئيسة في مجالات نشاطها الرئيسية الثلاثة: الخدمات البنكية التجارية والشخصية والخدمات البنكية التجارية والشخصية للمجموعة والعديد من الشركات المتخصصة، بما في ذلك BNP Paribas Personal Finance وArval؛ وخدمات الاستثمار والحماية لحلول الادخار والاستثمار والحماية؛ والخدمات البنكية للشركات والمؤسسات، والتي تركز على عملاء الشركات والمؤسسات. وتساعد المجموعة، اعتمادًا على نموذجها القوي المتنوع والمتكامل، جميع عملائها (الأفراد، والجمعيات الأهلية، ورواد الأعمال، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات والمؤسسات) على إنجاز مشروعاتهم بتقديم حلول تشمل التمويل، والاستثمار، والمدخرات، وتأمين الحماية. ويمتلك البنك في أوروبا أربع أسواق محلية في بلدان: بلجيكا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورغ. وتطرح المجموعة نموذجها البنكي التجاري والشخصي المتكامل في العديد من بلدان البحر الأبيض المتوسط وتركيا وأوروبا الشرقية. تمتلك المجموعة، باعتبارها محركًا لا غنى عنه في مجال الخدمات البنكية الدولية، منصات وخطوط أعمال رائدة في بلدان أوروبا، وكذلك حضور بارز في الأمريكتين، فضلًا إلى امتلاك أعمال تجارية تتسم بالثبات وسرعة النمو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. كما يطبق بنك BNP Paribas نهج المسؤولية الاجتماعية للشركات في كافة أنشطته؛ مما يمكنه من المساهمة في بناء مستقبل مستدام، مع ضمان أداء المجموعة واستقرارها.
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