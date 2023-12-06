Moody's تطلق المساعد Moody's Research Assistant، وهو أداة Genai لدعم الرؤى التحليلية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )- أعلنت شركة Moody's Corporation (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز NYSE:MCO) اليوم عن إطلاق أداة Moody's Research Assistant، وهي أداة بحث وتحليل هي الأولى من نوعها والمدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI). ومن خلال الاستفادة من محتوى ملكية Moody الشامل وأحدث نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) ، يساعد المنتج العملاء في إنشاء رؤى جديدة من اتساع وعمق أبحاث Moody's الائتمانية، وبياناتها، وتحليلاتها.

باعتباره أول أداة بحثية مدعومة بـ GenAI متاحة تجاريًا للمشاركين في الأسواق المالية، يقوم المساعد Moody's Research Assistant بتجميع كميات هائلة من المعلومات حتى يتمكن المستخدمون من تقييم فرص الإقراض أو الاستثمار، ومراقبة التطورات، ومقارنة الكيانات، وتعزيز سير العمل التحليلي بسرعة وعلى نطاق واسع. يرتكز مساعد الأبحاث التابع لشركة Moody's على محتوى واسع النطاق خاص بشركة Moody بالإضافة إلى أحدث تقنيات GenAI، ويتيح للمستخدمين إنشاء رؤى أكثر شمولاً للمخاطر بشكل أسرع.

قالت Cristina Pieretti، المدير العام للرؤى الرقمية في شركة Moody's Analytics: "بالنسبة للمشاركين في الأسواق المالية، يتطلب النجاح في اجتياز المخاطر المعقدة اليوم تحليلاً مكثفًا للموارد لمجموعة واسعة من الأبحاث والبيانات في عدد من مجالات المخاطر. بفضل مساعد الأبحاث من Moody's، أصبح من الممكن الآن إنجاز التحليل الذي كان يستغرق ساعات في غضون دقائق، ما يوفر المزيد من الوقت لاتخاذ القرارات الإستراتيجية."

لقد أفاد المستخدمون الذين شاركوا في النسخة التجريبية من برنامج Moody's Research Assistant عن تحقيق مكاسب في الإنتاجية والفعالية. واستناداً إلى المقاييس التي تمت ملاحظتها خلال الفترة التجريبية، يمكن للمستخدمين توفير ما يصل إلى 80% من الوقت الذي يقضونه في جمع البيانات وما يصل إلى 50% من الوقت الذي يقضونه في التحليل عن طريق إضافة مساعد أبحاث Moody's. وبشكل عام، تشير النتائج إلى أن مساعد أبحاث Moody's يمكنه توفير ما يصل إلى 27% من الوقت الذي يقضونه في أداء المهام والوظائف النموذجية للمحلل المالي.

يتوفر مساعد أبحاث Moody's كإضافة إلى CreditView، وهو حل التصنيفات والأبحاث الرائد لدى Moody. باستخدام خدمة Azure OpenAI من Microsoft والمدعومة بتكنولوجيا معالجة اللغات المتقدمة، يكمل مساعد الأبحاث من Moody's نظام استرجاع المعلومات الحالي الخاص بـ CreditView، ويحدد بشكل فعال الكيانات والصناعات والمناطق الجغرافية ذات الصلة ضمن المحتوى النصي.

يغطي مساعد الأبحاث في Moody's أحدث إجراءات التصنيف والآراء الائتمانية والتقارير البحثية من خدمة Moody's Investors Service لتوفير إجابات فورية للمستخدمين. وفي نهاية المطاف، سوف يتوسع مساعد أبحاث Moody's للاستفادة من المزيد من بيانات Moody's ومحتواها عبر مجالات المخاطر بما في ذلك الائتمان والمناخ والإنترنت والامتثال وسلسلة التوريد وغير ذلك.

يعد إطلاق Moody's Research Assistant أحدث خطوة في دمج Moody's للذكاء الاصطناعي في منتجاتها وحلولها وعملياتها التي تساعد صناع القرار في فهم المخاطر وفتح الأبواب أمام الفرص. يرتكز نهج Moody's المستمر للابتكار على ثلاثة مبادئ رئيسية: التطور بشكل عاجل، وتمكين الموظفين، وإعطاء الأولوية للتأثير في العملاء.

لمزيد من المعلومات حول مساعد الأبحاث لدى Moody's، تفضل بزيارة

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معلومات عن MOODY'S CORPORATION

(Moody's : (NYSE: MCO هي شركة عالمية متكاملة لتقييم المخاطر تعمل على تمكين المؤسسات من اتخاذ قرارات أفضل. وتساعد بياناتها وحلولها التحليلية وأفكارها صناع القرار في تحديد الفرص وإدارة مخاطر ممارسة الأعمال التجارية مع الجهات الأخرى. ونحن نعتقد أن توفير المزيد من الشفافية، واتخاذ القرارات الأكثر استنارة، والوصول العادل إلى المعلومات، يفتح الباب أمام التقدم المشترك. ومع وجود ما يقرب من 15 ألف موظف في أكثر من 40 دولة، تجمع Moody's بين الحضور الدولي والخبرة المحلية وأكثر من قرن من الخبرة في الأسواق المالية. اعرف المزيد على moodys/about.

بيان "الملاذ الآمن" بموجب قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995

بعض البيانات الواردة في هذا الإصدار هي بيانات تطلعية وتستند إلى توقعات وخطط وآفاق مستقبلية لأعمال وعمليات Moody's التي تنطوي على عدد من المخاطر والشكوك. تتضمن هذه البيانات تقديرات وتوقعات وأهدافًا وتنبؤات وافتراضات وشكوكًا قد تؤدي إلى اختلاف النتائج أو النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة أو المعبر عنها أو المرتقبة أو الضمنية في البيانات التطلعية. ويتم تحذير المساهمين والمستثمرين من عدم الاعتماد بشكل غير مبرر على هذه البيانات التطلعية. تم إعداد البيانات التطلعية والمعلومات الأخرى الواردة في هذا الإصدار اعتبارًا من تاريخه، ولا تتحمل Moody's أي التزام (ولا تنوي ذلك) بتكملة هذه البيانات أو تحديثها أو مراجعتها علنًا على أساس مستقبلي، سواء كنتيجة لذلك التطورات اللاحقة أو التوقعات المتغيرة أو غير ذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون أو اللوائح المعمول بها. وفيما يتعلق بأحكام "الملاذ الآمن" في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995، تحدد Moody's بعض العوامل التي يمكن أن تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية، ربما بشكل جوهري، عن تلك المشار إليها في هذه البيانات التطلعية. تشمل هذه العوامل والمخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر: تأثير الظروف الاقتصادية الحالية، بما في ذلك اضطرابات أسواق رأس المال، والتضخم وإجراءات السياسة النقدية ذات الصلة التي تتخذها الحكومات استجابة للتضخم، على أسواق الائتمان في جميع أنحاء العالم وعلى النشاط الاقتصادي، بما في ذلك التأثير على حجم عمليات الاندماج والاستحواذ وتأثيرها على حجم الديون والأوراق المالية الأخرى الصادرة في أسواق رأس المال المحلية و/أو العالمية؛ والفعالية غير المؤكدة والعواقب الجانبية المحتملة لمبادرات الولايات المتحدة والحكومات الأجنبية والسياسة النقدية للاستجابة للمناخ الاقتصادي الحالي، بما في ذلك عدم استقرار المؤسسات المالية، والمخاوف بشأن جودة الائتمان، وغيرها من الآثار المحتملة للتقلبات في الأسواق المالية والائتمانية؛ والتأثيرات العالمية للصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا، ومؤخرًا الصراع العسكري في إسرائيل والمناطق المحيطة بها، على التقلبات في الأسواق المالية العالمية، وتأثير الظروف الاقتصادية العامة والناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، على العلاقات العالمية وعلى عمليات الشركة الخاصة والموظفين؛ والمسائل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على حجم الديون والأوراق المالية الأخرى الصادرة في أسواق رأس المال المحلية و/أو العالمية، بما في ذلك التنظيم، وزيادة استخدام التقنيات التي لديها القدرة على تكثيف المنافسة وتسريع التعطيل وعدم الوساطة في صناعة الخدمات المالية، وكذلك عدد إصدارات الأوراق المالية بدون تصنيفات أو الأوراق المالية التي تم تصنيفها أو تقييمها من قبل أطراف غير تقليدية؛ ومستوى نشاط الاندماج والاستحواذ في الولايات المتحدة وخارجها؛ والفعالية غير المؤكدة والعواقب الجانبية المحتملة للإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة والحكومات الأجنبية والتي تؤثر على أسواق الائتمان والتجارة الدولية والسياسة الاقتصادية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتعريفات الجمركية والاتفاقيات الضريبية والحواجز التجارية؛ وتأثير سحب MIS لتصنيفاتها الائتمانية على البلدان أو الكيانات داخل تلك البلدان وتوقف Moody's عن إجراء عمليات تجارية في البلدان التي يستدعي فيها عدم الاستقرار السياسي مثل هذه الإجراءات؛ والمخاوف التي توجد في السوق التي تؤثر على مصداقيتنا أو التي تؤثر بطريقة أخرى على تصورات السوق بشأن نزاهة أو فائدة تصنيفات وكالات الائتمان المستقلة؛ وإدخال أو تطوير التقنيات والمنتجات المنافسة و/أو الناشئة؛ وضغوط الأسعار من المنافسين و/أو العملاء؛ ومستوى نجاح تطوير المنتجات الجديدة والتوسع العالمي؛ تأثير التنظيم باعتباره المنظمة الوطنية للتصنيف الإحصائي المعترف بها (NRSRO)، وإمكانية وجود تشريعات ولوائح جديدة في الولايات المتحدة والولايات والمحلية؛ وإمكانية زيادة المنافسة والتنظيم في الاتحاد الأوروبي والولايات القضائية الأجنبية الأخرى؛ والتعرض للتقاضي المتعلق بآراء التصنيف لدينا، بالإضافة إلى أي دعاوى قضائية أخرى وإجراءات حكومية وتنظيمية وتحقيقات واستفسارات قد تخضع لها Moody's من وقت لآخر؛ الأحكام الواردة في تشريعات الولايات المتحدة التي تعدل معايير المرافعات ولوائح الاتحاد الأوروبي التي تعدل معايير المسؤولية المطبقة على وكالات التصنيف الائتماني بطريقة تتعارض مع وكالات التصنيف الائتماني؛ وأحكام لوائح الاتحاد الأوروبي التي تفرض متطلبات إجرائية وموضوعية إضافية بشأن تسعير الخدمات وتوسيع نطاق الاختصاص الإشرافي ليشمل التصنيفات من خارج الاتحاد الأوروبي المستخدمة للأغراض التنظيمية؛ وعدم اليقين بشأن العلاقة المستقبلية بين الولايات المتحدة والصين؛ والخسارة المحتملة للموظفين الرئيسيين وتأثير بيئة العمل العالمية؛ وحالات الفشل أو الخلل في عملياتنا وبنيتنا التحتية؛ وأي نقاط ضعف منشأها التهديدات السيبرانية أو غيرها من المخاوف المتعلقة بالأمن السيبراني؛ وتوقيت وفعالية برامج إعادة الهيكلة لدينا، مثل برنامج إعادة هيكلة الموقع الجغرافي للفترة 2022 - 2023؛ وتقلبات العملة وصرف العملات الأجنبية؛ نتيجة أي مراجعة تجريها السلطات الضريبية لمبادرات التخطيط الضريبي العالمية الخاصة بـ Moody's؛ والتعرض لعقوبات جنائية محتملة أو سبل انتصاف مدنية في حالة فشل Moody's في الالتزام بالقوانين واللوائح الأجنبية والأمريكية المطبقة في الولايات القضائية التي تعمل فيها Moody's، بما في ذلك قوانين حماية البيانات والخصوصية، وقوانين العقوبات، وقوانين مكافحة الفساد، والقوانين المحلية التي تحظر المدفوعات الفاسدة للمسؤولين الحكوميين؛ وتأثير عمليات الدمج والاستحواذ، مثل استحواذنا على RMS، أو مجموعات الأعمال الأخرى وقدرة Moody's على دمج الأعمال المستحوذ عليها بنجاح؛ ومستوى التدفقات النقدية المستقبلية، ومستويات الاستثمارات الرأسمالية؛ وتراجع الطلب على أدوات إدارة المخاطر من قبل المؤسسات المالية. يتم وصف هذه العوامل والمخاطر والشكوك، بالإضافة إلى المخاطر والشكوك الأخرى التي يمكن أن تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية لـ Moody's جوهريًا عن تلك المتوقعة أو المعبر عنها أو المرتقبة أو الضمنية في البيانات التطلعية، بمزيد من التفصيل تحت عنوان "عوامل الخطر" في الجزء الأول، البند 1أ من تقرير Moody's السنوي وفقًا للنموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وفي الإيداعات الأخرى التي تقدمها الشركة من وقت لآخر إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات أو في المواد المدرجة هنا أو فيها. ويتم تحذير المساهمين والمستثمرين من أن حدوث أي من هذه العوامل والمخاطر والشكوك قد يتسبب في اختلاف النتائج الفعلية للشركة جوهريًا عن تلك المتوقعة أو المعبر عنها أو المرتقبة أو الضمنية في البيانات التطلعية، والتي يمكن أن يكون لها تأثير جوهري وسلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي. وقد تظهر عوامل جديدة من وقت لآخر، ولا يمكن للشركة التنبؤ بعوامل جديدة، كما لا تستطيع الشركة تقييم التأثير المحتمل لأي عوامل جديدة عليها. قد تتناول البيانات التطلعية وغيرها من البيانات الواردة في هذه الوثيقة أيضًا تقدمنا وخططنا وأهدافنا في مجال مسؤولية الشركة (بما في ذلك الاستدامة والمسائل البيئية)، ولا يعد إدراج مثل هذه البيانات مؤشرًا على أن هذه المحتويات هي بالضرورة مادية للمستثمرين أو مطلوبة سيتم الإفصاح عنها في ملفات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. وبالإضافة إلى ذلك، قد تستند البيانات التاريخية والحالية والمستقبلية المتعلقة بالاستدامة إلى معايير لقياس التقدم الذي لا يزال قيد التطوير، والضوابط والعمليات الداخلية التي تستمر في التطور، والافتراضات التي تخضع للتغيير في المستقبل.

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