شركة تصنيع البطاريات Hithium تنضم إلى جمعية الطاقة النظيفة في تشيلي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أصبحت شركة Hithium المتخصصة في تخزين الطاقة الثابتة عضوًا في جمعية الطاقة المتجددة التشيلية ACERA. وقعت الشركة المصنعة عقدًا مع المجموعة في حدث استضافته للشركاء وزملاء الصناعة في سانتياغو، حيث قام ممثلو شركة Hithium أيضًا بتقديم الشركة إلى السوق الإقليمية وعرضوا أحدث ابتكاراتها ومنتجاتها.

وقال Mizhi Zhang، رئيس الأعمال العالمية لشركة Hithium، في هذا الحدث: "نحن ملتزمون بدعم صناعة الطاقة المتجددة في تشيلي، ولهذا السبب يهمنا أن ننضم إلى زملائنا في قطاع الطاقة النظيفة هنا وأن نصبح عضوًا في ACERA. ومع نمو توليد الطاقة المتجددة، يلعب تخزين الطاقة دورًا رئيسيًا في تمكين الشبكة من دمج الطاقة النظيفة بطريقة مستقرة. شكرًا جزيلاً لجميع زملائنا وشركائنا في القطاع الذين انضموا إلينا الليلة للاحتفال والتعرف على كيفية بناء مخزن الطاقة في تشيلي بشكل تعاوني."

تعد ACERA جمعية تجارية غير ربحية تأسست عام 2003، وهي تركز على الربط بين أصحاب المصلحة في سوق الطاقة المتجددة بالإضافة إلى تعزيز الانتقال إلى الطاقة النظيفة وزيادة كفاءة استخدام الطاقة في تشيلي.

بعد ظهورها لأول مرة في سوق تخزين الطاقة العالمية في وقت سابق من هذا العام، قدمت Hithium أول نظام حاويات "∞ Block" بقدرة 5 ميجاوات في الساعة، والذي قدمه مدير هندسة التطبيقات العالمية في Hithium، السيد Neil Bradshaw، بالتفصيل في حدث الشركة.

وأوضح Bradshaw قائلاً: ((يحقق النظام قفزة في كثافة الطاقة بالإضافة إلى تبسيط عملية التركيب. وباستخدام تقنية الوحدة الثنائية القناة، صممت Hithium الوحدات بحيث يتم إدخالها من جانب واحد فقط، مما يسمح بإجراء الصيانة اللاحقة على جانب واحد فقط. وهذا يعني أنه يمكن وضع الحاويات ليس فقط جنبًا إلى جنب ولكن أيضًا في مواضع متقابلة ظهرًا إلى ظهر، بحيث يحتاج أصحاب المشروع إلى مساحة سطح أقل بنسبة تصل إلى 20%. وبالمثل، تخرج الكابلات بأكملها من الحاويات من خلال الجانب بدلاً من أسفل الحاوية، مما يمكّن القائمين على التركيب من توفير تكاليف قواعد الأساس بشكل كبير."

أقيمت فعالية Hithium تحت عنوان "Hi Society" (أي "مرحبًا بالمجتمع")في فندق W Santiago حيث رحبت الشركة المصنعة بحوالي 70 عضوًا من مجتمع مصادر الطاقة المتجددة الإقليمي.

معلومات عن Hithium

تأسست شركة HiTHIUM في عام 2019، وهي شركة رائدة في تصنيع منتجات تخزين الطاقة الثابتة عالية الجودة للتطبيقات على نطاق المرافق وكذلك التطبيقات التجارية والصناعية. ومن خلال أربعة مراكز بحث وتطوير متميزة ومرافق إنتاج "ذكية" متعددة، تتضمن ابتكارات HiTHIUM تحسينات رائدة في مجال السلامة لبطاريات الليثيوم أيون بالإضافة إلى زيادات في دورة الحياة. وبفضل عقود عديدة من الخبرة التراكمية في هذا المجال بين مؤسسيها وكبار المديرين التنفيذيين، تستفيد HiTHIUM من تخصصها في محطات طاقة التخزين بالبطاريات (BESS) لتزويد الشركاء والعملاء بتطورات فريدة في مجال تخزين الطاقة. يقع مقر الشركة في شيامن، الصين، ولها مواقع أخرى للإنتاج أو البحث أو المبيعات في شنتشن، وميونيخ، ودبي، وكاليفورنيا. قامت HiTHIUM بشحن 11 جيجاوات في الساعة من سعة البطاريات.

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