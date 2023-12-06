شركة تصنيع البطاريات Hithium تنضم إلى جمعية الطاقة النظيفة في تشيلي

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أصبحت شركة Hithium المتخصصة في تخزين الطاقة الثابتة عضوًا في جمعية الطاقة المتجددة التشيلية ACERA. وقعت الشركة المصنعة عقدًا مع المجموعة في حدث استضافته للشركاء وزملاء الصناعة في سانتياغو، حيث قام ممثلو شركة Hithium أيضًا بتقديم الشركة إلى السوق الإقليمية وعرضوا أحدث ابتكاراتها ومنتجاتها.
وقال Mizhi Zhang، رئيس الأعمال العالمية لشركة Hithium، في هذا الحدث: "نحن ملتزمون بدعم صناعة الطاقة المتجددة في تشيلي، ولهذا السبب يهمنا أن ننضم إلى زملائنا في قطاع الطاقة النظيفة هنا وأن نصبح عضوًا في ACERA. ومع نمو توليد الطاقة المتجددة، يلعب تخزين الطاقة دورًا رئيسيًا في تمكين الشبكة من دمج الطاقة النظيفة بطريقة مستقرة. شكرًا جزيلاً لجميع زملائنا وشركائنا في القطاع الذين انضموا إلينا الليلة للاحتفال والتعرف على كيفية بناء مخزن الطاقة في تشيلي بشكل تعاوني."
تعد ACERA جمعية تجارية غير ربحية تأسست عام 2003، وهي تركز على الربط بين أصحاب المصلحة في سوق الطاقة المتجددة بالإضافة إلى تعزيز الانتقال إلى الطاقة النظيفة وزيادة كفاءة استخدام الطاقة في تشيلي.
بعد ظهورها لأول مرة في سوق تخزين الطاقة العالمية في وقت سابق من هذا العام، قدمت Hithium أول نظام حاويات "∞ Block" بقدرة 5 ميجاوات في الساعة، والذي قدمه مدير هندسة التطبيقات العالمية في Hithium، السيد Neil Bradshaw، بالتفصيل في حدث الشركة.
وأوضح Bradshaw قائلاً: ((يحقق النظام قفزة في كثافة الطاقة بالإضافة إلى تبسيط عملية التركيب. وباستخدام تقنية الوحدة الثنائية القناة، صممت Hithium الوحدات بحيث يتم إدخالها من جانب واحد فقط، مما يسمح بإجراء الصيانة اللاحقة على جانب واحد فقط. وهذا يعني أنه يمكن وضع الحاويات ليس فقط جنبًا إلى جنب ولكن أيضًا في مواضع متقابلة ظهرًا إلى ظهر، بحيث يحتاج أصحاب المشروع إلى مساحة سطح أقل بنسبة تصل إلى 20%. وبالمثل، تخرج الكابلات بأكملها من الحاويات من خلال الجانب بدلاً من أسفل الحاوية، مما يمكّن القائمين على التركيب من توفير تكاليف قواعد الأساس بشكل كبير."
أقيمت فعالية Hithium تحت عنوان "Hi Society" (أي "مرحبًا بالمجتمع")في فندق W Santiago حيث رحبت الشركة المصنعة بحوالي 70 عضوًا من مجتمع مصادر الطاقة المتجددة الإقليمي.
معلومات عن Hithium
تأسست شركة HiTHIUM في عام 2019، وهي شركة رائدة في تصنيع منتجات تخزين الطاقة الثابتة عالية الجودة للتطبيقات على نطاق المرافق وكذلك التطبيقات التجارية والصناعية. ومن خلال أربعة مراكز بحث وتطوير متميزة ومرافق إنتاج "ذكية" متعددة، تتضمن ابتكارات HiTHIUM تحسينات رائدة في مجال السلامة لبطاريات الليثيوم أيون بالإضافة إلى زيادات في دورة الحياة. وبفضل عقود عديدة من الخبرة التراكمية في هذا المجال بين مؤسسيها وكبار المديرين التنفيذيين، تستفيد HiTHIUM من تخصصها في محطات طاقة التخزين بالبطاريات (BESS) لتزويد الشركاء والعملاء بتطورات فريدة في مجال تخزين الطاقة. يقع مقر الشركة في شيامن، الصين، ولها مواقع أخرى للإنتاج أو البحث أو المبيعات في شنتشن، وميونيخ، ودبي، وكاليفورنيا. قامت HiTHIUM بشحن 11 جيجاوات في الساعة من سعة البطاريات.
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