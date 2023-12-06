Exagrid تفوز بجائزتين في المجال في مسابقة التخزين والرقمنة والسحابة (SDC) لعام 2023

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة ExaGrid ®، حل تخزين النسخ الاحتياطي متعدد الطبقات الوحيد في الصناعة، اليوم عن فوزها بجائزتين في المجال، بما في ذلك:



ابتكار النسخ الاحتياطي/الأرشفة لهذا العام أفضل شركة تخزين لهذا العام



تم الإعلان عن هذه الجوائز في حفل توزيع جوائز التخزين والرقمنة والسحابة (SDC السنوي الرابع عشر، الذي أقيم في لندن في 30 نوفمبر 2023.

تركز جوائز التخزين والرقمنة والسحابة (SDC) على تكريم الابتكار والخبرة والنجاح في صناعة تكنولوجيا المعلومات عبر مجموعة من التخصصات الرئيسية. التخزين، والأمن، والسحابة، والأتمتة، والرقمنة - هذه هي بعض الركائز الأساسية للشركات الرقمية اليوم التي تبذل جهدًا في قطاعات الصناعة التي اختارتها.

ويُجرى اختيار الفائزين عن طريق التصويت العام. ويُمثل هذا العام المرة الثامنة التي تفوز فيها شركة ExaGrid بجوائز التخزين والرقمنة والسحابة (SDC) (المعروفة مسبقًا باسم جوائز SVC) وهو العام الرابع على التوالي الذي تفوز فيه ExaGrid بجائزة أفضل شركة تخزين لهذا العام.

يعتبر نظام تخزين النسخ الاحتياطي متعدد الطبقات الفريد من نوعه من شركة ExaGrid حل التخزين الوحيد المُصمَّم للنسخ الاحتياطي فقط لتحسين أداء النسخ الاحتياطي، واستعادة الأداء، وقابلية التوسُّع مع نمو البيانات، والأمن، والتعافي من برامج الفدية، والتعافي من الكوارث، واقتصاديات النسخ الاحتياطي، مع تكاليف منخفضة مدفوعة مسبقًا ومع مرور الوقت. تُعدُّ جميع الحلول الأخرى بمثابة حلول تخزين عامة أو أجهزة إلغاء البيانات المكرَّرة القابلة للتوسيع. وفي العام المنصرم، تسارعت وتيرة نمو شركة ExaGrid وقامت بتوسيع فرق المبيعات ودعم العملاء في جميع أنحاء العالم مع الحفاظ على النقد والأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والأرباح والخسائر الإيجابية. تدعم شركة ExaGrid أكثر من 4000 مؤسسة حول العالم في أكثر من 80 دولة.

وتواصل شركة ExaGrid حصد جوائز التقدير على أجهزة التخزين الاحتياطي متعدد الطبقات، حيث إنها قد حصلت على سبع جوائز في عام 2023، ومن هذه الجوائز:



جوائز التخزين والرقمنة والسحابة (SDC) – ابتكار النسخ الاحتياطي/الأرشفة لهذا العام

جوائز التخزين والرقمنة والسحابة (SDC) - أفضل شركة تخزين لهذا العام

جائزة حلول التخزين "The Storries XX" – أفضل مورِّد لأجهزة التخزين الاحتياطي للمؤسسات لهذا العام

جائزة حلول التخزين "The Storries XX" – أفضل شركة لحلول التخزين الثابتة لهذا العام

جائزة حوسبة الشبكات – أفضل منتج معياري لهذا العام لفئة الأجهزة

جائزة حوسبة الشبكات - أفضل شركة لهذا العام جائزة حوسبة الشبكات - أفضل منتج تخزين لهذا العام



صرَّح Bill Andrews، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ExaGrid قائلاً: "يشرفنا حجم التكريم المستمر الذي تلقَّيناه لتخزين النسخ الاحتياطي متعدد الطبقات، ونشعر بالامتنان لكل من قدَّم صوته لنا، ولموظفينا وعملائنا وشركاء القنوات لدينا لدعمهم." "تنتابنا حالة من الفخر بفوزنا بجائزة أفضل شركة تخزين لهذا العام مرة أخرى، وهذا ليس شهادة على منتجنا فحسب، بل أيضًا على دعم العملاء على مستوى الخبراء لدينا، ونجاحنا ونمونا كشركة. نتقدم بخالص الشكر إلى فريق جوائز التخزين والرقمنة والسحابة (SDC) على تنظيم أمسية رائعة احتفلت بالعديد من قادة الصناعة، وتهانينا لزملائنا الفائزين بالجوائز."

معلومات عن شركة ExaGrid

توفر شركة ExaGrid حلول التخزين الاحتياطي المتعدد الطبقات مع منطقة وصول فريدة على الذاكرة الوسيطة المخبئة على القرص، ومستودع حفظ طويل الأجل، وبنية قابلة للترقية. توفر ميزة منطقة الوصول في الحل الخاص بشركة ExaGrid أعلى سرعة في عمليات التخزين الاحتياطي والاستعادة والتعافي الفوري من هجمات الفيروسات والبرامج الضارة. توفير ميزة طبقة المستودع أقل تكلفة لعملية الحفظ الطويل الأجل. تشمل ميزة البنية القابلة للترقية الخاصة بشركة ExaGrid الأجهزة الكاملة، وتضمن نافذة تخزين احتياطي ثابتة الطول رغم نمو البيانات، وهذا يحد من الترقيات المجهدة المكلفة وتقادم المنتجات. إن شركة ExaGrid تقدم النهج الوحيد للتخزين الاحتياطي الثنائي الطبقات مع طبقة غير مواجهة للشبكات وعمليات الحذف المؤخَّرة والكائنات الثابتة القادرة على التعافي من هجمات فيروسات الفدية.

تحظى شركة ExaGrid بفريق من مهندسي المبيعات المادية ومهندسي نظم ما قبل المبيعات في البلدان التالية: الأرجنتين وأستراليا واتحاد البنلوكس والبرازيل وكندا وتشيلي ورابطة الدول المستقلة وكولومبيا وجمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا وهونج كونج والهند وإسرائيل وإيطاليا واليابان والمكسيك وبلدان الشمال الأوروبي وبولندا والبرتغال وقطر والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ومناطق أخرى.

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