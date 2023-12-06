Exagrid تفوز بجائزتين في المجال في مسابقة التخزين والرقمنة والسحابة (SDC) لعام 2023

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة ExaGrid ®، حل تخزين النسخ الاحتياطي متعدد الطبقات الوحيد في الصناعة، اليوم عن فوزها بجائزتين في المجال، بما في ذلك:
ابتكار النسخ الاحتياطي/الأرشفة لهذا العام أفضل شركة تخزين لهذا العام
تم الإعلان عن هذه الجوائز في حفل توزيع جوائز التخزين والرقمنة والسحابة (SDC السنوي الرابع عشر، الذي أقيم في لندن في 30 نوفمبر 2023.
تركز جوائز التخزين والرقمنة والسحابة (SDC) على تكريم الابتكار والخبرة والنجاح في صناعة تكنولوجيا المعلومات عبر مجموعة من التخصصات الرئيسية. التخزين، والأمن، والسحابة، والأتمتة، والرقمنة - هذه هي بعض الركائز الأساسية للشركات الرقمية اليوم التي تبذل جهدًا في قطاعات الصناعة التي اختارتها.
ويُجرى اختيار الفائزين عن طريق التصويت العام. ويُمثل هذا العام المرة الثامنة التي تفوز فيها شركة ExaGrid بجوائز التخزين والرقمنة والسحابة (SDC) (المعروفة مسبقًا باسم جوائز SVC) وهو العام الرابع على التوالي الذي تفوز فيه ExaGrid بجائزة أفضل شركة تخزين لهذا العام.
يعتبر نظام تخزين النسخ الاحتياطي متعدد الطبقات الفريد من نوعه من شركة ExaGrid حل التخزين الوحيد المُصمَّم للنسخ الاحتياطي فقط لتحسين أداء النسخ الاحتياطي، واستعادة الأداء، وقابلية التوسُّع مع نمو البيانات، والأمن، والتعافي من برامج الفدية، والتعافي من الكوارث، واقتصاديات النسخ الاحتياطي، مع تكاليف منخفضة مدفوعة مسبقًا ومع مرور الوقت. تُعدُّ جميع الحلول الأخرى بمثابة حلول تخزين عامة أو أجهزة إلغاء البيانات المكرَّرة القابلة للتوسيع. وفي العام المنصرم، تسارعت وتيرة نمو شركة ExaGrid وقامت بتوسيع فرق المبيعات ودعم العملاء في جميع أنحاء العالم مع الحفاظ على النقد والأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والأرباح والخسائر الإيجابية. تدعم شركة ExaGrid أكثر من 4000 مؤسسة حول العالم في أكثر من 80 دولة.
وتواصل شركة ExaGrid حصد جوائز التقدير على أجهزة التخزين الاحتياطي متعدد الطبقات، حيث إنها قد حصلت على سبع جوائز في عام 2023، ومن هذه الجوائز:
جوائز التخزين والرقمنة والسحابة (SDC) – ابتكار النسخ الاحتياطي/الأرشفة لهذا العام جوائز التخزين والرقمنة والسحابة (SDC) - أفضل شركة تخزين لهذا العام جائزة حلول التخزين "The Storries XX" – أفضل مورِّد لأجهزة التخزين الاحتياطي للمؤسسات لهذا العام جائزة حلول التخزين "The Storries XX" – أفضل شركة لحلول التخزين الثابتة لهذا العام جائزة حوسبة الشبكات – أفضل منتج معياري لهذا العام لفئة الأجهزة جائزة حوسبة الشبكات - أفضل شركة لهذا العام جائزة حوسبة الشبكات - أفضل منتج تخزين لهذا العام
صرَّح Bill Andrews، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ExaGrid قائلاً: "يشرفنا حجم التكريم المستمر الذي تلقَّيناه لتخزين النسخ الاحتياطي متعدد الطبقات، ونشعر بالامتنان لكل من قدَّم صوته لنا، ولموظفينا وعملائنا وشركاء القنوات لدينا لدعمهم." "تنتابنا حالة من الفخر بفوزنا بجائزة أفضل شركة تخزين لهذا العام مرة أخرى، وهذا ليس شهادة على منتجنا فحسب، بل أيضًا على دعم العملاء على مستوى الخبراء لدينا، ونجاحنا ونمونا كشركة. نتقدم بخالص الشكر إلى فريق جوائز التخزين والرقمنة والسحابة (SDC) على تنظيم أمسية رائعة احتفلت بالعديد من قادة الصناعة، وتهانينا لزملائنا الفائزين بالجوائز."
معلومات عن شركة ExaGrid
توفر شركة ExaGrid حلول التخزين الاحتياطي المتعدد الطبقات مع منطقة وصول فريدة على الذاكرة الوسيطة المخبئة على القرص، ومستودع حفظ طويل الأجل، وبنية قابلة للترقية. توفر ميزة منطقة الوصول في الحل الخاص بشركة ExaGrid أعلى سرعة في عمليات التخزين الاحتياطي والاستعادة والتعافي الفوري من هجمات الفيروسات والبرامج الضارة. توفير ميزة طبقة المستودع أقل تكلفة لعملية الحفظ الطويل الأجل. تشمل ميزة البنية القابلة للترقية الخاصة بشركة ExaGrid الأجهزة الكاملة، وتضمن نافذة تخزين احتياطي ثابتة الطول رغم نمو البيانات، وهذا يحد من الترقيات المجهدة المكلفة وتقادم المنتجات. إن شركة ExaGrid تقدم النهج الوحيد للتخزين الاحتياطي الثنائي الطبقات مع طبقة غير مواجهة للشبكات وعمليات الحذف المؤخَّرة والكائنات الثابتة القادرة على التعافي من هجمات فيروسات الفدية.
تحظى شركة ExaGrid بفريق من مهندسي المبيعات المادية ومهندسي نظم ما قبل المبيعات في البلدان التالية: الأرجنتين وأستراليا واتحاد البنلوكس والبرازيل وكندا وتشيلي ورابطة الدول المستقلة وكولومبيا وجمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا وهونج كونج والهند وإسرائيل وإيطاليا واليابان والمكسيك وبلدان الشمال الأوروبي وبولندا والبرتغال وقطر والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ومناطق أخرى.
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