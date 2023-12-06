Wednesday, 06 December 2023 12:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


طبيبة تحذر..السجائر الإلكترونية سبب للإصابة بالسكري

12/6/2023 4:18:23 AM
(MENAFN- Al Watan) كشفت مديرة مختبر المؤشرات الحيوية للشيخوخة و أخصائية الغدد الصماء الدكتورة لوبوف ماتشيخينا لصحيفة" إزفيستيا الروسية " أن الدراسات العلمية أظهرت بأن تدخين السجائر الإلكترونية يزيد من خطر الإصابة بداء السكري.
وقالت الطبيبة : بأن الخطر هو السائل الموجود في السيجارة الإلكترونية. لأنه يحتوي على المنكهات وعدد من المواد الكيميائية بالإضافة إلى النيكوتين، و عندما يسخن هذا "الخليط" يتكون الهباء الجوي الذي يستنشقه المدخن. بمجرد دخول الهباء الجوي إلى الجسم، يسبب مقاومة للأنسولين، ما يؤدي إلى قفزة في مستوى السكر في الدم".
وأشارت إلى أن السجائر الإلكترونية تبدو غير ضارة لذلك من السهل الحصول عليها. ولكن في الواقع هي بديل مثير للجدل للسجائر التقليدية. وبالإضافة إلى ذلك ، تحظى هذه السجائر تحظى بشعبية بين المراهقين والأطفال، وكما نلاحظ يزداد انتشار النوع الثاني من داء السكري بين الشباب.
وحذرت ماتشيخينا من أن التدخين المتزامن للسجائر الإلكترونية والعادية يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بداء السكري والأمراض المزمنة الأخرى.
وقالت بأن مقدمات السكري هي حالة تسبق تطور النوع الثاني من داء السكري ، وعادة ليس لهذه الحالة أي أعراض واضحة وتتميز بارتفاع مستوى السكر في الدم. وللعلم تزيد مقدمات السكري من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ويمكن أن تسبب تصلب الشرايين والجلطة الدماغية وأمراض الأوعية الدموية الطرفية.

MENAFN06122023000089011017ID1107545285

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث