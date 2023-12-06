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تطوير روبوتات حية من خلايا بشرية

12/6/2023 4:18:23 AM
(MENAFN- Al Watan) قام علماء بابتكار روبوتات حية صغيرة من خلايا بشرية، قد تكون قادرة في يوم من الأيام على المساعدة في شفاء الجروح أو معالجة الأنسجة التالفة، بحسب دراسة حديثة.
واعتمدت الدراسة الجديدة على عمل سابق لبعض العلماء أنفسهم، الذين صنعوا أول روبوتات حية، أو (زينوبوتس)، من خلايا جذعية مصدرها أجنة الضفدع الإفريقي (Xenoputs laevis).
وقال مؤلف الدراسة والأستاذ علم الأحياء في جامعة فانيفار بوش في كلية تافتس للفنون والعلوم، مايكل ليفين إن الروبوتات أثناء وجودها على قيد الحياة لم تكن كائنات كاملة النمو؛ لأنها لم تكن لديها دورة حياة كاملة.
أما آلية عملها، فقد استخدم العلماء خلايا بشرية بالغة من القصبة الهوائية من متبرعين مجهولين مختلفي الأعمار والجنس، وقالت المؤلفة المشاركة في الدراسة جيزيم جوموسكايا، إن الباحثين ركزوا على هذا النوع من الخلايا؛ لأنه من السهل نسبياً الوصول إليها؛ بسبب اختبارات فيروس كورونا وأمراض الرئة.
كما ذكر ليفين وجوموسكايا أن التجارب الموضحة في هذه الدراسة الأخيرة لا تزال في مرحلة مبكرة، لكن الهدف هو معرفة ما إذا كان يمكن للروبوتات أن يكون لها تطبيقات طبية.
ولمعرفة ما إذا كانت مثل هذه التطبيقات ممكنة، فحص الباحثون قدرة الروبوتات على التحرك فوق الخلايا العصبية البشرية المزروعة في المختبر.
وأكدت الدراسة إلى أنهم فوجئوا برؤية الروبوتات تشجع نمو الخلايا في المنطقة المتضررة من الخلايا العصبية، على الرغم من أن الباحثين لم يفهموا بعد آلية الشفاء.

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