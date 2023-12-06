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إطلاق أول مشروع مرسيدس بنز بليسز الفاخر بالشراكة بين مرسيدس-بنز و بن غاطي للتطوير

12/6/2023 4:18:23 AM
(MENAFN- Al Watan) كشفت كل من مجموعة " بن غاطي العقارية"، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في دبي، وشركة "مرسيدس بنز"، شركة السيارات الفاخرة الألمانية، عن اول مشروع عقاري رائد تحت مسمى " مرسيدس بنز بليسز/ بن غاطي".
وتجمع هذه الشراكة، من خلال شغف مشترك بالتصميم والابتكار المتميز، في عالم العقارات والسيارات بهدف إرساء معايير جديدة.
وسوف يتم إنشاء الأيقونة المعمارية الجديدة في قلب مدينة دبي، وتحيط بها بعض أبرز معالمها الرائدة، بما في ذلك دبي مول، مع إطلالات رائعة على برج خليفة. ويشيد مشروع " مرسيدس بنز بليسز" إلى ارتفاع شاهق يبلغ 341 مترًا تضم65 طابقًا، وتمثل تحفة معمارية تضاف لسماء مدينة دبي.
وقال محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي العقارية: "يعد هذا التهاون محل فخر لنا كشركة إماراتية، وعملنا جاهداً بجانب مرسيدس بنز - الاسم الرائد في مجال السيارات في العالم - لتطوير أول منشأة فاخرة تحمل علامة مرسيدس بنز التجارية في العالم. ولن يكون مشروع " مرسيدس بنز بليسز" في دبي مجرد مشروع عقاري؛ بل حرصنا ان يستلهم هندسته المعمارية من مبادئ مرسيدس بنز للتصميم، ويرسي معيارًا جديدًا بنمط حياة فاخر ومتقدم."
وتعاون كل من " بن غاطي" و"مرسيدس بنز" على التخطيط الدقيق لهذا المشروع على مدار العام، حيث كان المحور الرئيسي للتصميم هو تبني نهج معماري فريد يضع احتياجات الملاك في المقدمة وتوفير تجربة فرية لهم.
وتشكل فلسفة تصميم "مرسيدس-بنز" التي تدور حول النقاء الحسي، القوة الدافعة وراء الهندسة المعمارية للمشروع، مما يعني ابتكار مساحات ذو تصميم نقي مستوحى من واحة من الصفاء. ومن خلال الجمع بين تقنيات المنزل الذكي وحلول التنقل الذكية، يهدف المشروع إلى إعادة تعريف المساحات المعيشة الحديثة.
وقالت بريتا سيجر، عضو مجلس إدارة مجموعة مرسيدس-بنز إيه جي، للتسويق والمبيعات:" ينقل مشروع " مرسيدس بنز بليسز " مفاهيم الابتكار إلى ما هو أبعد من السيارات، وتوسعنا لخلق لحظات مختلفة للعلامة التجارية. وتعد شركة بن غاطي العقارية، بفضل سنوات خبرتها العديدة في مجال التطوير العقاري، الشريك المثالي لنا. ولا شك أن هدفنا من إنشاء أول برج سكني عقاري يحمل علامتنا التجارية، هو تطوير منشآت جديدة جذابة ترث جوهر علامتنا التجارية وتمنح عملاءنا حيزاً للإقامة والاسترخاء والاستمتاع بأجواء المنزل الرحب.
ومن خلال الشراكة بين "بن غاطي" و"مرسيدس-بنز" في أول مشروع عقاري لعلامة السيارات الفائقة، يبرز " مرسيدس-بنز بليسز" في دبي كرمز للتميز والابتكار لأنماط العيش الفاخرة.
وسوف يتم إطلاق المشروع رسمياً من خلال حفل الإطلاق الذي سيقام في دبي في 24 يناير/كانون الثاني 2024، حيث سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل.

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