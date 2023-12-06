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صفقات المليون دولار تقود الطريق في Big 5 Global

12/6/2023 4:18:22 AM
(MENAFN- Al Watan) تحتاج صناعة البناء العالمية إلى التكيف من خلال إعطاء الأولوية لتوجيه المباني المستقبلية وتعزيز التعديل التحديثي للهياكل والأنظمة الحالية لتقليل الانبعاثات. وقد جاء هذا الإجماع الذي توصل إليه القادة والمتحدثون البارزون في قمة Big 5 Global Leaders التي أقيمت اليوم جنباً إلى جنب مع النسخة 44 من Big 5 Global في مركز دبي التجاري العالمي.
وخلال افتتاح القمة، دعا معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة السابق في دولة الإمارات العربية المتحدة، الصناعة إلى تقييم تأثيرها على البيئة. وأكد الدكتور النعيمي في كلمته أمام جمهور عالمي من المندوبين من المسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء والمبتكرين أنه مع تزايد الوعي العام، يجب على الصناعة تبني أهداف جريئة لمكافحة الانبعاثات وجعل الصناعة أكثر استدامة.
كما ألقت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي، كلمة خلال القمة سلطت فيها الضوء على الزيادة التدريجية في اعتماد أنظمة البناء المتطورة وتقنيات البناء المبتكرة التي من شأنها أن تقلل بشكل كبير من استهلاك الطاقة في المباني.
تعاون دولي وصفقات بملايين الدولارات
بالإضافة إلى الحوارات والمناقشات الثاقبة التي تشكلت في اليوم الثاني من الحدث، شهد معرض Big 5 Global أيضا توقيع صفقة كبيرة بين باور ماشينين، وهي جزء من شركة هندسة الأساسات العملاقة التي تتخذ من ألمانيا مقراً لها، وشركة النوف العقارية التي تتخذ من الكويت مقراً لها، وهي إحدى شركات شركة لآليء الكويت.
و كجزء من الصفقة، وسعت شركة النوف العقارية أسطولها بإضافة رافعة Bauer MC 96 ذات الدورة العاملة. وخلال حفل التسليم، قال شهرام هوشماندفرد، المدير الإداري لشركة باور للمعدات الخليجية: "يسعدنا توقيع هذه الصفقة الرائعة في معرض Big 5 Global. تم اليوم توسيع الكفاءة الأساسية التقليدية لباور في هندسة الأساسات المتخصصة لتشمل ثلاثة قطاعات أعمال متميزة: البناء والمعدات والموارد. لقد كانت آلات ومعدات باور مرادفا للأداء العالي والجودة وكذلك للابتكار المستمر".
وبالإضافة إلى هوشماندفردارد، حضر عملية التسليم مارك دونغليسون، مدير التخطيط والتصميم في شركة النوف العقارية، وهناء نعمة الله، مديرة المشروع في شركة لآلاء الكويت العقارية، إلى جانب روهان سيكويرا، مدير المبيعات في باور للمعدات الخليجية.
ويأتي توقيع الاتفاقية في وقت تشهد فيه ألمانيا زيادة بنسبة 50٪ في عدد العارضين من جميع أنحاء سلسلة قيمة البناء و يتزامن مع عودة دولة الكويت إلى المعرض.
Big 5 Global ينمو من حيث الحجم والجودة
تعليقاً على الحدث، قالت جوزين هيجمانز، نائب الرئيس – فعاليات البناء في dmg events، الجهة المنظمة لمعرض Big 5 Global: "أعتقد أنه في مشهد البناء الديناميكي اليوم، تلعب Big 5 Global دوراً محورياً كمحفز لقيادة الفكر وتحويل الأعمال. لا يعزز الحدث الحوارات المؤثرة من قادة الصناعة فحسب، بل يجمع أيضاً بين المنتجات عالية الجودة والرائدة على نطاق عالمي. وتعد هذه القابلية للتوسع شهادة على تطور الصناعة، مما يدل على كيفية استيعاب معرض Big 5 Global بشكل فعال للطلب المتزايد على الوصول إلى الحلول الرائدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا".
في معرض Big 5 Global، الحجم والجودة ينموان جنباً إلى جنب مع مشاركة العلامات التجارية الدولية والمحلية الرائدة من أكثر من 60 دولة. وإحدى هذه الدول هي المملكة العربية السعودية، التي تجلب "صنع في السعودية" إلى الحدث بالإضافة إلى الشركات الرائدة الأخرى.
ومع توقع زيارة آلاف الزوار السعوديين للحدث هذا الأسبوع، مما يعزز العلاقات التجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، قام معالي الأستاذ/ بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، بجولة في معرض Big 5 Global.
وتعليقاً على مشاركة المملكة، قال فيصل المغلوث، مدير برنامج "صنع في السعودية": "توفر المشاركة في معرض Big 5 Global فرصة مثيرة لإظهار التزامنا بالجودة والابتكار والنهوض بعلامة "صنع في السعودية" على الساحة العالمية. ونحن نتطلع إلى مشاركة رؤيتنا، وإقامة الشراكات، وعرض المنتجات والخدمات الاستثنائية التي تميز صنع في السعودية، والمساهمة في مستقبل التجارة الدولية والتنمية".
واختتم جوزين هيجمانز، نائب الرئيس – فعاليات البناء في dmg events، الجهة المنظمة لمعرض Big 5 Global قائلا: "مع استمراره في جذب مجموعة متنوعة من العارضين، يعزز معرض Big 5 Global مكانته كوجهة رائدة لاكتشاف أحدث التطورات وإقامة روابط قيمة والاحتفاء بالتميز في هذه الصناعة".

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