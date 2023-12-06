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“البنوك السعودية” تحذر من الوظائف الوهمية والاحتيال المالي

12/6/2023 4:18:22 AM
(MENAFN- Al Watan) حذرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية في إطار حملتها #خلك_حريص، حول زيادة فرص التوظيف للسعوديين برواتب مغرية ومميزات مختلفة، وذلك في ظل تزايد الوظائف الوهمية والاحتيال المالي عبر الإنترنت.
جاء ذلك فيديو نشرته "البنوك السعودية" عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي يتناول مكالمة حقيقية مع عصابة احتيالية تستهدف الباحثين عن العمل، وتأتي هذه التحذيرات في ظل ازدياد حالات الاحتيال المالي والوظائف الوهمية، ويهدف الفيديو إلى توعية الناس بأهمية التحقق من صحة الجهات ومواقع التوظيف قبل التقدم لأي وظيفة، وتجنب الوقوع في فخ المحتالين الذين يستغلون حاجة الباحثين عن عمل.
وأظهرت المكالمة الاحتيالية كيف يتلاعب المحتال بالباحث عن عمل ويحاول تثبيت بعض البرامج الضارّة في الهاتف أو جهاز الحاسوب، أو الحصول على معلومات حساسة مثل بيانات الحساب البنكي ورقم الهوية، وتعد هذه الطرق الاحتيالية من الأساليب الشائعة التي يستخدمها المحتالون لاستغلال الناس وسرقة معلوماتهم الشخصية.
وتعمل اللجنة بالتعاون مع البنوك السعودية على توفير المعلومات اللازمة والإرشادات للمواطنين والمقيمين في المملكة، بهدف تعزيز الوعي المصرفي والحماية المالية الشخصية وتشجع اللجنة الجميع على زيارة المواقع الرسمية للجهات الموثوقة والتحقق من الوظائف المعلنة قبل التقدم لأي وظيفة.
وفي ضوء هذا الفيديو، تنصح لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية الباحثين عن عمل باتباع بعض الإجراءات الوقائية لتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال، مثل عدم تقديم المعلومات الشخصية أو الحساسة عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني قبل التحقق من هوية الجهة المطلوبة والتأكد من صحة الاتصال.
الجدير بالذكر أن حملة #خلك_حريص تعزز الوعي المصرفي وتسعى لتمكين المجتمع من الحماية المالية الشخصية في ظل التطور التكنولوجي وانتشار الاحتيال المالي عبر الإنترنت، كما تشجع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية الجميع على المشاركة الفعّالة في هذه الحملة التوعوية واتخاذ الإجراءات اللازمة للحماية المالية الشخصية.

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