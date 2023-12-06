تراجع نمو القطاع غير النفطي بالإمارات في نوفمبر

MENAFN - Al-Borsa News) أظهر مسح اليوم الأربعاء أن نمو أنشطة الأعمال غير النفطية في الإمارات تراجع في نوفمبر من أعلى مستوياته في عدة سنوات المسجل في الشهر السابق، مع تباطؤ نمو الطلبيات الجديدة وضعف ثقة الشركات.

وتراجع مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في الإمارات، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 57.0 نقطة في نوفمبر من 57.7 في أكتوبر، لكنه ظل أعلى بكثير من مستوى 50.0 الذي يشير إلى نمو النشاط.

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وظل الإنتاج الإجمالي قويا مع تسارع طفيف للمؤشر الفرعي للإنتاج إلى 63.9 في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر، من 63.1 في الشهر السابق، إذ أفاد ما يقرب من 30% من المشاركين بارتفاع في مستويات الإنتاج خلال فترة المسح.

لكن المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة انخفض إلى 60.5 في نوفمبر ، في تباطؤ ملحوظ من 65.2 في أكتوبر ، مع تباطؤ نمو طلبيات التصدير إلى قراءة 52.4، وهي الأدنى منذ يوليو، انخفاضا من 59.3 في أكتوبر.

ومع ذلك، أدى النمو المستمر في الأعمال الجديدة إلى تسارع نشاط الشراء في نوفمبر.

وقال ديفيد أوين، كبير خبراء الاقتصاد في ستاندرد اند بورز“أدى النمو القوي للطلب في الاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى زيادة سريعة في شراء مستلزمات الإنتاج خلال شهر نوفمبر، حيث سعت الشركات إلى ضمان أنها في وضع ٍيؤهلها للاستفادة من فرص النمو”.

وأضاف“في الواقع، أدت زيادة المشتريات، وهي الأسرع منذ يوليو 2019، إلى أسرع تراكم للمخزون في فترة تقارب ست سنوات، مما أفاد الشركات المحلية والشركاء التجاريين على حد سواء”.

ومع ذلك، كانت المنافسة المتزايدة مع دخول شركات جديدة إلى السوق من بين الأسباب وراء تراجع التوقعات بشأن الإنتاج المستقبلي، والتي انخفضت للشهر الثاني على التوالي.

رويترز