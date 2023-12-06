الدولار يرتفع مع تقييم المتعاملين بيانات الوظائف وتوقعات الفائدة

MENAFN - Al-Borsa News) اقترب الدولار من أعلى مستوى في أسبوعين مقابل سلة من العملات اليوم الأربعاء بينما يقيّم المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية أظهرت انخفاض الوظائف في سوق العمل، بينما راهنوا على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة العام المقبل.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ستة عملات منافسة، 0.019 بالمئة إلى 103.99، بعد أن صعد 0.3% خلال ليل الثلاثاء. وارتفع المؤشر 0.5% هذا الشهر، بعد تراجعه ثلاثة بالمئة في نوفمبر في أكبر انخفاض شهري منذ عام.

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وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء أن فرص العمل في الولايات المتحدة انخفضت إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عامين ونصف في أكتوبر ، وهي أقوى علامة حتى الآن على أن ارتفاع أسعار الفائدة يضعف الطلب على العمالة.

وأظهرت البيانات أيضا وجود 1.34 وظيفة شاغرة لكل عاطل عن العمل في أكتوبر تشرين الأول، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس آب 2021.

وسيتحول التركيز الآن إلى تقرير الوظائف لشهر نوفمبر الذي يصدر يوم الجمعة بحثا عن أدلة على قوة الاقتصاد قبل اجتماع المركزي الأمريكي بشأن السياسة الأسبوع المقبل.

ويمر مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الآن بفترة تعتيم قبل اجتماعه يومي 12 و13 ديسمبر.

في غضون ذلك، بلغ اليورو 1.0795 دولار، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.07785 دولار أمس الثلاثاء.

ويعتقد المستثمرون أن البنك المركزي الأوروبي قد يقدم على أول خفض لسعر الفائدة بحلول مارس . وانخفض معدل التضخم في منطقة اليورو بسرعة أكبر مما توقعه أغلب المراقبين، كما اتضح من بيانات أسعار المستهلكين يوم الخميس الماضي.

وبلغ الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.2601 دولار، مرتفعا 0.06% خلال اليوم. وزاد الين الياباني 0.03% إلى 147.12 للدولار.

وتراجع اليوان الصيني في المعاملات الخارجية 0.09% مقابل العملة الأمريكية إلى 7.1657 للدولار. وخفضت وكالة موديز نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني للصين إلى“سلبية”.

بالنسبة للعملات المشفرة، تجاوزت بتكوين 44000 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2022. وسجلت في أحدث تعاملات 43995 دولارا.

رويترز