القيمة السوقية لـ آبل تتجاوز مستوى 3 تريليونات دولار للمرة الأولى منذ أغسطس

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أنهت“آبل” تعاملاتها في وول ستريت أمس مرتفعة مما دفع قيمتها السوقية للإغلاق أعلى 3 تريليونات دولار للمرة الأولى منذ أغسطس.
ورسميًا، تجاوزت شركة التكنولوجيا قيمة 3 تريليونات دولار للمرة الأولى في يونيو، بعدما لامست ذلك المستوى في ديسمبر 2022 خلال التداولات.
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وأغلق سهم صانعة الآيفون والآيباد تعاملات وول ستريت مرتفعًا 2.11% عند 193.42 دولار، لتصل القيمة السوقية للشركة الأمريكية إلى 3.008 تريليون دولار، ويعزز السهم مكاسبه المسجلة خلال العام الحالي حتى الآن إلى أكثر من 48%.
جدير بالذكر أن سهم“آبل” وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في الحادي والثلاثين من يوليو، وظلت من حينها أعلى الشركات الأمريكية المدرجة من حيث القيمة.
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