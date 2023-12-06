القيمة السوقية لـ آبل تتجاوز مستوى 3 تريليونات دولار للمرة الأولى منذ أغسطس

MENAFN - Al-Borsa News) أنهت“آبل” تعاملاتها في وول ستريت أمس مرتفعة مما دفع قيمتها السوقية للإغلاق أعلى 3 تريليونات دولار للمرة الأولى منذ أغسطس.

ورسميًا، تجاوزت شركة التكنولوجيا قيمة 3 تريليونات دولار للمرة الأولى في يونيو، بعدما لامست ذلك المستوى في ديسمبر 2022 خلال التداولات.

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وأغلق سهم صانعة الآيفون والآيباد تعاملات وول ستريت مرتفعًا 2.11% عند 193.42 دولار، لتصل القيمة السوقية للشركة الأمريكية إلى 3.008 تريليون دولار، ويعزز السهم مكاسبه المسجلة خلال العام الحالي حتى الآن إلى أكثر من 48%.

جدير بالذكر أن سهم“آبل” وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في الحادي والثلاثين من يوليو، وظلت من حينها أعلى الشركات الأمريكية المدرجة من حيث القيمة.

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