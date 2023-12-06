قيمة سوق الأسهم الهندية تتجاوز 4 تريليونات دولار للمرة الأولى على الإطلاق

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت قيمة سوق الأسهم في الهند أعلى مستوى 4 تريليونات دولار للمرة الأولى في تاريخها، لتواصل سوق الدولة الواقعة في جنوب آسيا تضييق الفارق مع هونج كونج التي تحتل المركز الرابع بين أكبر أسواق الأسهم في العالم.
وفي أقل من ثلاث سنوات، ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في البورصات الهندية بحوالي تريليون دولار، وفقًا لما ذكرته“بلومبرج”.
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وذلك مع ارتفاع المؤشرات الرئيسية للأسهم الهندية بأكثر من 13% هذا العام، متجهة نحو تسجيل مكاسب سنوية للعام الثامن على التوالي، بينما تراجع مؤشر أسهم هونج كونج بحوالي 17%.
يذكر أن الهند تجاوزت الصين باعتبارها الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم في وقت سابق هذا العام، كما أنها برزت باعتبارها الاقتصاد الرئيسي الأسرع نموًا.
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