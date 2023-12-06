قيمة سوق الأسهم الهندية تتجاوز 4 تريليونات دولار للمرة الأولى على الإطلاق

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت قيمة سوق الأسهم في الهند أعلى مستوى 4 تريليونات دولار للمرة الأولى في تاريخها، لتواصل سوق الدولة الواقعة في جنوب آسيا تضييق الفارق مع هونج كونج التي تحتل المركز الرابع بين أكبر أسواق الأسهم في العالم.

وفي أقل من ثلاث سنوات، ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في البورصات الهندية بحوالي تريليون دولار، وفقًا لما ذكرته“بلومبرج”.

موضوعاتالصين تخفض أسعار التجزئة للبنزين والديزل اليوم انخفاض طلبيات المصانع الألمانية على نحو غير متوقع في أكتوبر إنفيديا: هواوي من بين المنافسين الهائلين في مجال الرقائق المتعلقة بالذكاء الاصطناعي

وذلك مع ارتفاع المؤشرات الرئيسية للأسهم الهندية بأكثر من 13% هذا العام، متجهة نحو تسجيل مكاسب سنوية للعام الثامن على التوالي، بينما تراجع مؤشر أسهم هونج كونج بحوالي 17%.

يذكر أن الهند تجاوزت الصين باعتبارها الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم في وقت سابق هذا العام، كما أنها برزت باعتبارها الاقتصاد الرئيسي الأسرع نموًا.

أرقام