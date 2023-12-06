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توقعات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصرى بالعام المالى الجارى

12/6/2023 4:18:08 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة 61% نموًا فى ديون الصين على مصر خلال 4 سنوات مصر تستضيف أكثر من 300 ألف لاجئ بنهاية يونيو 2023 أكبر الشركات إنتاجًا للأسمدة الأزوتية فى مصر شهد العام المالى الجارى تباين توقعات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصرى.

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