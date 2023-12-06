توقعات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصرى بالعام المالى الجارى

توقعات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصرى بالعام المالى الجارى
التاريخ
12/6/2023 4:18:08 AM
(MENAFN
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61% نموًا فى ديون الصين على مصر خلال 4 سنوات مصر تستضيف أكثر من 300 ألف لاجئ بنهاية يونيو 2023 أكبر الشركات إنتاجًا للأسمدة الأزوتية فى مصر شهد العام المالى الجارى تباين توقعات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصرى.
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