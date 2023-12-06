((بلتون)) تسعى لإضافة نشاط التوريق عبر الاستحواذ على تابعة لـ((سوديك))

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت شركة بلتون المالية القابضة، خطاب نوايا بهدف الاستحواذ على شركة سوديك للتوريق التابعة لـ((السادس من أكتوبر للاستثمار والتنمية)).

وبموجب الاتفاق، سوف تقوم الشركة بإجراءات الفحص النافى للجهالة بعد استصدار الموافقات الرقابية الملزمة لها للقيام بهذه الدراسة النافية للجهالة، تمهيداً لاستكمال عملية الاستحواذ سواء بطريقة مباشرة من خلال بلتون القابضة أو إحدى شركاتها التابعة بطريقة غير مباشرة.

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وأشارت إلى أن عملية الاستحواذ مرتبطة بما سوف تسفر عنه الدراسة النافية للجهالة، وكذلك الموافقات الرقابية على البدء فى الدراسة أو الاستحواذ.

وقالت مصادر لـ((البورصة))، إنَّ عملية الفحص النافى للجهالة ستستغرق نحو شهر ونصف الشهر، على أن يتم الاتفاق والتنفيذ مباشرة، موضحة أن ((بلتون)) تسعى لاختراق النشاط عبر الاستحواذ على شركة بدلاً من تأسيسها ضمن خطة مستهدفة لاستكمال باقة الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتحولت شركة بلتون المالية القابضة للربحية، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى بعد 3 أعوام متتالية من الخسائر المتراكمة لتصل إلى 86 مليون جنيه، مقابل خسائر مجمعة عن الفترة نفسها بلغت 139 مليون جنيه بدعم من إعادة هيكلة المجموعة.

وقفزت الإيرادات المجمعة للشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى لتصل إلى 957 مليون جنيه، مقابل 257 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

سجلت إيرادات تشغيل بنك الاستثمار 198 مليون جنيه، وارتفعت محفظة شراء الأسهم بالهامش من بلتون لتداول الأوراق المالية لتصل الى 621 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية فى سبتمبر الماضى، بزيادة قدرها 109% على أساس سنوى، فيما ارتفعت الأصول المدارة لتصل إلى 23 مليار جنيه بنهاية الفترة.

وارتفعت محفظة نشاط التأجير التمويلى لتصل إلى 3.6 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر الماضى، والذى يمثل نمواً سنوياً قدره 6.3 مرة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما بلغت محفظة نشاط التمويل الاستهلاكى ((سفن)) ما يصل إلى 1.1 مليار جنيه بإجمالى 7 آلاف عميل.

ونمت محفظة القروض الخاص بنشاط التمويل متناهى الصغر ((كاش)) إلى 123 مليون جنيه، فيما وصل عدد العملاء إلى أكثر من 10 آلاف عميل.

وقامت ((بلتون)) بالاستحواذ على شركة كاش للتمويل متناهى الصغر بهدف اختراق القطاع لاستكمال باقة الأنشطة المالية غير المصرفية.