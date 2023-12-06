((بلتون)) تسعى لإضافة نشاط التوريق عبر الاستحواذ على تابعة لـ((سوديك))

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت شركة بلتون المالية القابضة، خطاب نوايا بهدف الاستحواذ على شركة سوديك للتوريق التابعة لـ((السادس من أكتوبر للاستثمار والتنمية)).
وبموجب الاتفاق، سوف تقوم الشركة بإجراءات الفحص النافى للجهالة بعد استصدار الموافقات الرقابية الملزمة لها للقيام بهذه الدراسة النافية للجهالة، تمهيداً لاستكمال عملية الاستحواذ سواء بطريقة مباشرة من خلال بلتون القابضة أو إحدى شركاتها التابعة بطريقة غير مباشرة.
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وأشارت إلى أن عملية الاستحواذ مرتبطة بما سوف تسفر عنه الدراسة النافية للجهالة، وكذلك الموافقات الرقابية على البدء فى الدراسة أو الاستحواذ.
وقالت مصادر لـ((البورصة))، إنَّ عملية الفحص النافى للجهالة ستستغرق نحو شهر ونصف الشهر، على أن يتم الاتفاق والتنفيذ مباشرة، موضحة أن ((بلتون)) تسعى لاختراق النشاط عبر الاستحواذ على شركة بدلاً من تأسيسها ضمن خطة مستهدفة لاستكمال باقة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتحولت شركة بلتون المالية القابضة للربحية، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى بعد 3 أعوام متتالية من الخسائر المتراكمة لتصل إلى 86 مليون جنيه، مقابل خسائر مجمعة عن الفترة نفسها بلغت 139 مليون جنيه بدعم من إعادة هيكلة المجموعة.
وقفزت الإيرادات المجمعة للشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى لتصل إلى 957 مليون جنيه، مقابل 257 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.
سجلت إيرادات تشغيل بنك الاستثمار 198 مليون جنيه، وارتفعت محفظة شراء الأسهم بالهامش من بلتون لتداول الأوراق المالية لتصل الى 621 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية فى سبتمبر الماضى، بزيادة قدرها 109% على أساس سنوى، فيما ارتفعت الأصول المدارة لتصل إلى 23 مليار جنيه بنهاية الفترة.
وارتفعت محفظة نشاط التأجير التمويلى لتصل إلى 3.6 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر الماضى، والذى يمثل نمواً سنوياً قدره 6.3 مرة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما بلغت محفظة نشاط التمويل الاستهلاكى ((سفن)) ما يصل إلى 1.1 مليار جنيه بإجمالى 7 آلاف عميل.
ونمت محفظة القروض الخاص بنشاط التمويل متناهى الصغر ((كاش)) إلى 123 مليون جنيه، فيما وصل عدد العملاء إلى أكثر من 10 آلاف عميل.
وقامت ((بلتون)) بالاستحواذ على شركة كاش للتمويل متناهى الصغر بهدف اختراق القطاع لاستكمال باقة الأنشطة المالية غير المصرفية.
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