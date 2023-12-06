صعود الأسهم اليابانية بدعم من تحسن معنويات القطاع الصناعي

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات مسح خاص استمرار تحسن معنويات الشركات العاملة في القطاع الصناعي للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر.

وعند الإغلاق، صعد مؤشر“نيكي” بنسبة 1.98% إلى 33425 نقطة، وارتفع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 1.83% إلى 2385 نقطة.

موضوعاتالصين تخفض أسعار التجزئة للبنزين والديزل اليوم انخفاض طلبيات المصانع الألمانية على نحو غير متوقع في أكتوبر إنفيديا: هواوي من بين المنافسين الهائلين في مجال الرقائق المتعلقة بالذكاء الاصطناعي

وأظهرت نتائج استطلاع“تانكان” الذي صدر عن وكالة“رويترز” اليوم، ارتفاع مؤشر ثقة القطاع الصناعي الياباني إلى 12 نقطة في قراءة ديسمبر، مقارنة بقراءة نوفمبر عند 6 نقاط، بينما تراجعت قراءة مؤشر ثقة القطاع الخدمي قليلاً إلى 26 نقطة هذا الشهر بعد أن بلغت 27 نقطة الشهر الماضي.

وعلى صعيد آخر، قال“ريوزو هيمينو” نائب محافظ بنك اليابان في خطاب اليوم، إنه يتعين على المصرف المركزي تحديد آلية، وتوقيت إنهاء سياسته النقدية شديدة التيسير، مع النظر بعناية إلى مستويات الأجور والأسعار، موضحاً أن بلاده تحرز تقدماً قوياً في توجيه الشركات بعيداً عن الممارسات التي أضعفت نمو الأسعار والأجور، رغم أن المعلومات الواردة في مختلف البيانات لا تزال غير كاملة.

واستقرت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية عند 147.16 ين.

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