صعود الأسهم اليابانية بدعم من تحسن معنويات القطاع الصناعي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات مسح خاص استمرار تحسن معنويات الشركات العاملة في القطاع الصناعي للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر.
وعند الإغلاق، صعد مؤشر“نيكي” بنسبة 1.98% إلى 33425 نقطة، وارتفع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 1.83% إلى 2385 نقطة.
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وأظهرت نتائج استطلاع“تانكان” الذي صدر عن وكالة“رويترز” اليوم، ارتفاع مؤشر ثقة القطاع الصناعي الياباني إلى 12 نقطة في قراءة ديسمبر، مقارنة بقراءة نوفمبر عند 6 نقاط، بينما تراجعت قراءة مؤشر ثقة القطاع الخدمي قليلاً إلى 26 نقطة هذا الشهر بعد أن بلغت 27 نقطة الشهر الماضي.
وعلى صعيد آخر، قال“ريوزو هيمينو” نائب محافظ بنك اليابان في خطاب اليوم، إنه يتعين على المصرف المركزي تحديد آلية، وتوقيت إنهاء سياسته النقدية شديدة التيسير، مع النظر بعناية إلى مستويات الأجور والأسعار، موضحاً أن بلاده تحرز تقدماً قوياً في توجيه الشركات بعيداً عن الممارسات التي أضعفت نمو الأسعار والأجور، رغم أن المعلومات الواردة في مختلف البيانات لا تزال غير كاملة.
واستقرت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية عند 147.16 ين.
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