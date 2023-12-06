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بورصة لندن للمعادن تدرس طرح عقود كبريتات النيكل

12/6/2023 4:18:06 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن مسؤول في بورصة لندن للمعادن اليوم الأربعاء، أن البورصة تُخطط لطرح عقود آجلة لكبريتات النيكل في ظل الطلب المتزايد على هذه المادة المستخدمة على نطاق واسع في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية.

وقال“آيفي تشي” المسؤول بقسم تطوير المنتجات لدى بورصة لندن للمعادن خلال مؤتمر“فاست ماركتس” الصيني للمواد الخام للبطاريات، إن مؤسسته تعمل على تحليل ودراسة السوق بصفة مستمرة، وإنها تتطلع حالياً لإطلاق عقود كبريتات النيكل، معرباً عن الترحيب بآراء السوق.

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ويعد مركب كبريتات النيكل -ويطلق عليه أيضاً سلفات النيكل- أحد أشكال المعدن الشهير الذي يستخدم في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، لكنه يحتوي على درجة أقل نقاء من معدن الدرجة الأولى المتداول في بورصة لندن.

ويذكر أن غالبية النيكل المعروض في السوق العالمي هو من الدرجة الثانية الأقل نقاء، إثر صعود إندونيسيا التي تنتجه كأكبر مزود لمنتجات النيكل، بينما صرحت بورصة لندن للمعادن في وقت سابق بأنها مستعدة لإطلاق عقود المعدن من الدرجة الثانية حسب رغبة السوق، لكنها أشارت إلى ضعف ردود فعل الأطراف المختلفة حيال الأمر، وفق ما نقلته وكالة“رويترز”.

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