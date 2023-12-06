بورصة لندن للمعادن تدرس طرح عقود كبريتات النيكل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن مسؤول في بورصة لندن للمعادن اليوم الأربعاء، أن البورصة تُخطط لطرح عقود آجلة لكبريتات النيكل في ظل الطلب المتزايد على هذه المادة المستخدمة على نطاق واسع في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية.
وقال“آيفي تشي” المسؤول بقسم تطوير المنتجات لدى بورصة لندن للمعادن خلال مؤتمر“فاست ماركتس” الصيني للمواد الخام للبطاريات، إن مؤسسته تعمل على تحليل ودراسة السوق بصفة مستمرة، وإنها تتطلع حالياً لإطلاق عقود كبريتات النيكل، معرباً عن الترحيب بآراء السوق.
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ويعد مركب كبريتات النيكل -ويطلق عليه أيضاً سلفات النيكل- أحد أشكال المعدن الشهير الذي يستخدم في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، لكنه يحتوي على درجة أقل نقاء من معدن الدرجة الأولى المتداول في بورصة لندن.
ويذكر أن غالبية النيكل المعروض في السوق العالمي هو من الدرجة الثانية الأقل نقاء، إثر صعود إندونيسيا التي تنتجه كأكبر مزود لمنتجات النيكل، بينما صرحت بورصة لندن للمعادن في وقت سابق بأنها مستعدة لإطلاق عقود المعدن من الدرجة الثانية حسب رغبة السوق، لكنها أشارت إلى ضعف ردود فعل الأطراف المختلفة حيال الأمر، وفق ما نقلته وكالة“رويترز”.
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