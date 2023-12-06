أكبر الشركات إنتاجًا للأسمدة الأزوتية فى مصر

أكبر الشركات إنتاجًا للأسمدة الأزوتية فى مصر
التاريخ
12/6/2023 4:18:05 AM
(MENAFN
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61% نموًا فى ديون الصين على مصر خلال 4 سنوات مصر تستضيف أكثر من 300 ألف لاجئ بنهاية يونيو 2023 معدلات الاكتفاء الذاتى من الغذاء فى مصر رصد إنفوجراف“البورصة” أكبر الشركات إنتاجًا للأسمدة الأزوتية فى مصر، وتصدرتها شركة أبو قير للأسمدة.
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