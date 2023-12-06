إنفيديا: هواوي من بين المنافسين الهائلين في مجال الرقائق المتعلقة بالذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يرى“جنسن هوانغ” المدير التنفيذي لشركة“إنفيديا” أن الصينية“هواوي تكنولوجيز” تعد من بين المنافسين“الهائلين للغاية” للشركة الأمريكية في السباق لإنتاج أفضل رقائق الذكاء الاصطناعي.
وصرح“هوانغ” للصحفيين في سنغافورة الأربعاء بأن“هواوي” و”إنتل” ومجموعة واسعة من الشركات الناشئة في مجال أشباه الموصلات تشكل تحديًا قويًا لمكانة“إنفيديا” المهيمنة في سوق مسرعات الذكاء الاصطناعي.
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وأضاف“هوانغ” حسبما نقلت“بلومبرج” قائلاً: لدينا الكثير من المنافسين في الصين وخارجها.
وأشار إلى أن الصين شكلت تاريخيًا حوالي 20% من مبيعات“إنفيديا”، وأن الشركة ستواصل الالتزام باللوائح التجارية تمامًا، وأضاف أن الشركة ستقدم مجموعة جديدة من المنتجات للسوق الصينية تتماشى مع أحدث القواعد الأمريكية.
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