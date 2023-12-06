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إنفيديا: هواوي من بين المنافسين الهائلين في مجال الرقائق المتعلقة بالذكاء الاصطناعي

12/6/2023 4:18:05 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) يرى“جنسن هوانغ” المدير التنفيذي لشركة“إنفيديا” أن الصينية“هواوي تكنولوجيز” تعد من بين المنافسين“الهائلين للغاية” للشركة الأمريكية في السباق لإنتاج أفضل رقائق الذكاء الاصطناعي.

وصرح“هوانغ” للصحفيين في سنغافورة الأربعاء بأن“هواوي” و”إنتل” ومجموعة واسعة من الشركات الناشئة في مجال أشباه الموصلات تشكل تحديًا قويًا لمكانة“إنفيديا” المهيمنة في سوق مسرعات الذكاء الاصطناعي.

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وأضاف“هوانغ” حسبما نقلت“بلومبرج” قائلاً: لدينا الكثير من المنافسين في الصين وخارجها.

وأشار إلى أن الصين شكلت تاريخيًا حوالي 20% من مبيعات“إنفيديا”، وأن الشركة ستواصل الالتزام باللوائح التجارية تمامًا، وأضاف أن الشركة ستقدم مجموعة جديدة من المنتجات للسوق الصينية تتماشى مع أحدث القواعد الأمريكية.

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