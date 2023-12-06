61% نموًا فى ديون الصين على مصر خلال 4 سنوات
التاريخ
12/6/2023 4:18:04 AM
(MENAFN
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مصر تستضيف أكثر من 300 ألف لاجئ بنهاية يونيو 2023 أكبر الشركات إنتاجًا للأسمدة الأزوتية فى مصر معدلات الاكتفاء الذاتى من الغذاء فى مصر كشفت بيانات البنك المركزى، نمو ديون الصين على مصر بنسبة 61% خلال 4 سنوات.
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