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المشتريات المحلية تدفع البورصة للارتفاع 0.20% فى المستهل

12/6/2023 4:18:04 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات البورصة في مستهل تداولات جلسة اليوم الأربعاء، وسط صافي مشتريات محلية بلغت 4.3 مليون جنيه.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفاعاً بنسبة 0.20% ليصل إلى مستوى 25179 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 5454 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 7892 نقطة، وارتفع مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.38% ليصل لمستوى 30314 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات 177.4 مليون جنيه، من خلال تداول 64.4 مليون سهم، بتنفيذ 6.7 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 160 شركة مقيدة، ارتفع منها 44 سهمًا، وتراجع 14 أسهم، في حين لم تتغير أسعار 102 سهمًا آخرين.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.7 تريليون جنيه.

وتوجه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافي قيمة 4.3 مليون جنيه، و15.4 الف جنيه فيما توجه المصريين نحو الشراء بصافي قيمة 4.3 مليون جنيه على التوالى.

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