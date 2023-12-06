المشتريات المحلية تدفع البورصة للارتفاع 0.20% فى المستهل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت مؤشرات البورصة في مستهل تداولات جلسة اليوم الأربعاء، وسط صافي مشتريات محلية بلغت 4.3 مليون جنيه.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفاعاً بنسبة 0.20% ليصل إلى مستوى 25179 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 5454 نقطة.
موضوعات متعلقة
تابعة لـ”جى بى كوربوريشن” تصدر سندات توريق بقيمة 1.4 مليار جنيه “مصر الجديدة” ترفض العروض المقدمة لاستغلال مجمع غرناطة “بلتون” توقع خطاب نوايا للاستحواذ على“سوديك للتوريق”
كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 7892 نقطة، وارتفع مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.38% ليصل لمستوى 30314 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 177.4 مليون جنيه، من خلال تداول 64.4 مليون سهم، بتنفيذ 6.7 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 160 شركة مقيدة، ارتفع منها 44 سهمًا، وتراجع 14 أسهم، في حين لم تتغير أسعار 102 سهمًا آخرين.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.7 تريليون جنيه.
وتوجه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافي قيمة 4.3 مليون جنيه، و15.4 الف جنيه فيما توجه المصريين نحو الشراء بصافي قيمة 4.3 مليون جنيه على التوالى.
MENAFN06122023000202011048ID1107545253
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.