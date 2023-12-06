انخفاض طلبيات المصانع الألمانية على نحو غير متوقع في أكتوبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت طلبيات المصانع الألمانية في أكتوبر الماضي على نحو غير متوقع، رغم الزيادة الكبيرة في الطلبيات الجديدة لقطاع صناعة معدات النقل، في إشارة إلى استمرار تعثر نشاط التصنيع في أكبر الاقتصاديات الأوروبية.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الفيدرالي التي صدرت اليوم، انخفاض طلبيات المصانع الألمانية بنسبة 3.7% في أكتوبر، مقارنة بقراءة سبتمبر المُعدلة بالرفع إلى نمو بنسبة 0.7%، ومقارنة بالتوقعات عند نمو بنسبة 0.2% خلال نفس الفترة.
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وأوضح مكتب الإحصاء أن هذا التراجع في إجمالي الطلبيات كان نتيجة انخفاض طلبيات الآلات والمعدات بنسبة 13.5%، الأمر الذي خفف من الآثار الإيجابية لنمو طلبيات معدات النقل بما فيها السفن والطائرات والقطارات؛ بنسبة 20.2%.
وقالت“أندريا ناليس” رئيسة وكالة العمل الفيدرالية الألمانية:“إن الركود الاقتصادي يترك بصمته”، في إشارة إلى عدم تعافي القاعدة الصناعية للبلاد في أعقاب أزمة الطاقة، وتراجع الطلب العالمي، وفق ما نقلته وكالة“بلومبرج”.
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