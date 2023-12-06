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انخفاض طلبيات المصانع الألمانية على نحو غير متوقع في أكتوبر

12/6/2023 4:18:03 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت طلبيات المصانع الألمانية في أكتوبر الماضي على نحو غير متوقع، رغم الزيادة الكبيرة في الطلبيات الجديدة لقطاع صناعة معدات النقل، في إشارة إلى استمرار تعثر نشاط التصنيع في أكبر الاقتصاديات الأوروبية.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الفيدرالي التي صدرت اليوم، انخفاض طلبيات المصانع الألمانية بنسبة 3.7% في أكتوبر، مقارنة بقراءة سبتمبر المُعدلة بالرفع إلى نمو بنسبة 0.7%، ومقارنة بالتوقعات عند نمو بنسبة 0.2% خلال نفس الفترة.

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وأوضح مكتب الإحصاء أن هذا التراجع في إجمالي الطلبيات كان نتيجة انخفاض طلبيات الآلات والمعدات بنسبة 13.5%، الأمر الذي خفف من الآثار الإيجابية لنمو طلبيات معدات النقل بما فيها السفن والطائرات والقطارات؛ بنسبة 20.2%.

وقالت“أندريا ناليس” رئيسة وكالة العمل الفيدرالية الألمانية:“إن الركود الاقتصادي يترك بصمته”، في إشارة إلى عدم تعافي القاعدة الصناعية للبلاد في أعقاب أزمة الطاقة، وتراجع الطلب العالمي، وفق ما نقلته وكالة“بلومبرج”.

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