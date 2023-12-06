مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN- اقتحم مستعمرون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، فيما منعت قوات الاحتلال المواطنين من الدخول إليه للصلاة.
وأفادت الأوقاف الإسلامية بأن عشرات المستعمرين اقتحموا المسجد بحماية شرطة الاحتلال، على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.
يُذكر أن شرطة الاحتلال سمحت للمستعمرين بتنظيم مسيرة استفزازية يوم غد الخميس في شوارع القدس القديمة وقرب أبواب المسجد الأقصى المبارك.
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