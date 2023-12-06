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مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

12/6/2023 4:16:58 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- اقتحم مستعمرون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، فيما منعت قوات الاحتلال المواطنين من الدخول إليه للصلاة.

وأفادت الأوقاف الإسلامية بأن عشرات المستعمرين اقتحموا المسجد بحماية شرطة الاحتلال، على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

يُذكر أن شرطة الاحتلال سمحت للمستعمرين بتنظيم مسيرة استفزازية يوم غد الخميس في شوارع القدس القديمة وقرب أبواب المسجد الأقصى المبارك.

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