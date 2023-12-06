بسبب تدهور وضعه الصحي: نقل المعتقل وليد دقة إلى مستشفى في العفولة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- نقلت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي المعتقل المريض وليد دقة إلى مستشفى "المركز الطبي هاعيمق"، في العفولة داخل أراضي الـ48.

وقالت عائلة المعتقل دقة، في بيان، اليوم الأربعاء، إن إدارة سجون الاحتلال منعتها من التواصل مع دقة منذ أكثر من شهرين، وحتى خلال جلسة "المحكمة العليا" للنظر في الالتماس المقدم للإفراج عنه في العشرين من الشهر الماضي.

وأضافت، أنها علمت من خلال المحامية نادية دقة، أنه تم نقل المعتقل دقة منذ يوم الأحد الماضي إلى مستشفى "المركز الطبي هاعيمق" في العفولة، وليست لدى العائلة أية معلومات عن دقة، إلا أن لديه مشكلة في الدم.

وطالبت العائلة مؤسسات الأسرى والمؤسسات القانونية والصليب الأحمر الدولي بالتدخل الفوري لتأمين زيارة عائلية وطبية طارئة للمعتقل دقة، والعمل على الإفراج الفوري عنه، خاصة أنه أنهى محكوميته الفعلية منذ 24 آذار/ مارس الماضي، ويعاني حالة صحية حرجة جدا، جراء صراعه مع نوع نادر من مرض السرطان.

يُشار إلى أن دقة أحد المعتقلين القدامى قبل توقيع اتفاق أوسلو، وعددهم 24 معتقلا، بعد الإفراج في كانون الثاني/ يناير الماضي عن أقدمهم وهما المحرران كريم يونس، وماهر يونس.

اعتُقل دقة، في 25 من آذار/ مارس 1986 إلى جانب مجموعة من رفاقه وهم: إبراهيم أبو مخ، ورشدي أبو مخ، وإبراهيم بيادسة، بتهمة خطف الجندي موشي بن تمام وقتله، لمبادلته بمعتقلين في سجون الاحتلال.

عام 1999، ارتبط وليد دقة بزوجته سناء سلامة، وفي شباط 2020، رُزق وزوجته بطفلتهما "ميلاد" عبر النطف المحررة.

وتعرض دقة لجملة من السياسات التنكيلية على خلفية إنتاجاته المعرفية بشكل خاص، وسعت إدارة سجون الاحتلال إلى الاستيلاء على كتاباته وكتبه الخاصة، كما واجه العزل الانفرادي، والنقل التعسفي.

يُذكر أن الاحتلال أصدر بحقه حكما بالسجن المؤبد، جرى تحديده لاحقًا بـ37 عامًا، وأضاف عام 2018 إلى حُكمه عامين ليصبح (39) عاما.