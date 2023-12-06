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الاحتلال يهدم منزلا ويشق طريقا استعماريا في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

12/6/2023 4:16:56 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلا مأهولا، وشقت طريقا استعماريا جنوب بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس بلدي الخضر إبراهيم موسى لمراسل الوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال شرعت بهدم منزل مأهول
في منطقة ام ركبة جنوب بلدة الخضر، مكون من طابقين، مساحة كل واحد 150 مترا مربعا، يعود للمواطن موسى محمود عبد السلام صلاح؛ بحجة عدم الترخيص.

وأضاف، أن تلك القوات شقت طريقا استعماريا يمتد من البؤرة الاستعمارية الجاثمة على أراضي المواطنين "فام محمدين"، إلى منطقة أم ركبة، التي تعرضت منذ صباح اليوم لاقتحام واسع،

وأشار إلى أن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت المنطقة صباح اليوم، وأعلنتها عسكرية مغلقة، وانتشرت عند مداخلها، وبين المنازل.

يتبع..

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