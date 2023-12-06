الاحتلال يهدم منزلا ويشق طريقا استعماريا في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلا مأهولا، وشقت طريقا استعماريا جنوب بيت لحم.
وأفاد رئيس مجلس بلدي الخضر إبراهيم موسى لمراسل الوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال شرعت بهدم منزل مأهول
في منطقة ام ركبة جنوب بلدة الخضر، مكون من طابقين، مساحة كل واحد 150 مترا مربعا، يعود للمواطن موسى محمود عبد السلام صلاح؛ بحجة عدم الترخيص.
وأضاف، أن تلك القوات شقت طريقا استعماريا يمتد من البؤرة الاستعمارية الجاثمة على أراضي المواطنين "فام محمدين"، إلى منطقة أم ركبة، التي تعرضت منذ صباح اليوم لاقتحام واسع،
وأشار إلى أن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت المنطقة صباح اليوم، وأعلنتها عسكرية مغلقة، وانتشرت عند مداخلها، وبين المنازل.
يتبع..
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