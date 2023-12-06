4 إصابات إحداها حرجة برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN-
أصيب، صباح اليوم الأربعاء، اربعة مواطنين أحدهم بجروح خطيرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائىيلي، في مخيم بلاطة، شرق نابلس.
وأفادت الوكالة الرسمية، بأن قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون" تسللت إلى مخيم بلاطة وحاصرت منزلا في إحدى حاراته، وإثر ذلك اندلعت مواجهات في المكان.
وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن شابا (25 عاما) أصيب برصاصة في الخاصرة، وآخر في رأسه وجروحه حرجة للغاية، وثالث بالفخذ، ورابع باليد.
وأشار مراسلنا إلى أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات ترافقها جرافتان عسكريتان من حاجز عورتا العسكري، باتجاه مخيم بلاطة.
يتبع..
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