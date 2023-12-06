4 إصابات إحداها حرجة برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN-أصيب، صباح اليوم الأربعاء، اربعة مواطنين أحدهم بجروح خطيرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائىيلي، في مخيم بلاطة، شرق نابلس.

وأفادت الوكالة الرسمية، بأن قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون" تسللت إلى مخيم بلاطة وحاصرت منزلا في إحدى حاراته، وإثر ذلك اندلعت مواجهات في المكان.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن شابا (25 عاما) أصيب برصاصة في الخاصرة، وآخر في رأسه وجروحه حرجة للغاية، وثالث بالفخذ، ورابع باليد.

وأشار مراسلنا إلى أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات ترافقها جرافتان عسكريتان من حاجز عورتا العسكري، باتجاه مخيم بلاطة.

يتبع..