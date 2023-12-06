حالة الطقس: انحفاض ملموس على درجات الحرارة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله /PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الاربعاء غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة
تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.
ويوم غد الخميس، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف
ارتفاع الموج.
والجمعة، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى
معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
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