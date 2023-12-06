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حالة الطقس: انحفاض ملموس على درجات الحرارة

12/6/2023 4:16:56 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الاربعاء غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة
تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الخميس، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف
ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى
معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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