الجيش الإسرائيلي يعلق على مقتل جندي لبناني

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل أبيب/PNN- أعرب الجيش الإسرائيلي عن أسفه إزاء الضربة التي استهدفت قوات للجيش اللبناني أمس وأدت إلى مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه يراجع ضربة ألحقت ضرراً بقوات لبنانية في جنوب لبنان، في إشارة إلى القصف الإسرائيلي.
وقال البيان إن "القوات المسلحة اللبنانية لم تكن هدف الضربة" وإن "الجيش الإسرائيلي يعرب عن أسفه لهذا الحادث، والواقعة قيد المراجعة".
وكان الجيش اللبناني أعلن أمس، أن جندياً برتبة رقيب قُتل عندما تعرضت نقطة عسكرية لقصف إسرائيلي.
بينما أصدر الجيش الإسرائيلي بياناً بعد الحادث قال فيه، إن جنوده تصرفوا "من منطلق الدفاع عن النفس لصد تهديد وشيك تم رصده من لبنان" من "منطقة إطلاق معروفة ونقطة مراقبة" يستخدمها حزب الله.
وقالت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "يونيفيل" في بيان أمس الثلاثاء، إن هذا هو أول جندي من الجيش اللبناني يقتل خلال الأعمال القتالية، مضيفة أن الجيش اللبناني لا ينخرط في صراع مع إسرائيل.
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