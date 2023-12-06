الجيش الإسرائيلي يعلق على مقتل جندي لبناني

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- أعرب الجيش الإسرائيلي عن أسفه إزاء الضربة التي استهدفت قوات للجيش اللبناني أمس وأدت إلى مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه يراجع ضربة ألحقت ضرراً بقوات لبنانية في جنوب لبنان، في إشارة إلى القصف الإسرائيلي.

وقال البيان إن "القوات المسلحة اللبنانية لم تكن هدف الضربة" وإن "الجيش الإسرائيلي يعرب عن أسفه لهذا الحادث، والواقعة قيد المراجعة".

وكان الجيش اللبناني أعلن أمس، أن جندياً برتبة رقيب قُتل عندما تعرضت نقطة عسكرية لقصف إسرائيلي.

بينما أصدر الجيش الإسرائيلي بياناً بعد الحادث قال فيه، إن جنوده تصرفوا "من منطلق الدفاع عن النفس لصد تهديد وشيك تم رصده من لبنان" من "منطقة إطلاق معروفة ونقطة مراقبة" يستخدمها حزب الله.

وقالت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "يونيفيل" في بيان أمس الثلاثاء، إن هذا هو أول جندي من الجيش اللبناني يقتل خلال الأعمال القتالية، مضيفة أن الجيش اللبناني لا ينخرط في صراع مع إسرائيل.



