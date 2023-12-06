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إسرائيل تحدّث حصيلة الرهائن المحتجزين لدى حماس

12/6/2023 4:16:53 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تحديث حصيلة الرهائن المحتجزين لدى حركة "حماس" في غزة ، حيث ارتفعت إلى 138 رهينة، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

ولم يكشف مكتب نتنياهو أي تفاصيل عن الرهينة الجديدة التي أضيفت للقائمة ولا وكيف تم تحديد وضعها.

وكانت إسرائيل أعلنت سابقا أن حصيلة الرهائن الذين لا زالوا محتجزين في غزة تبلغ 137 شخصا بينهم 20 امرأة وطفلان.

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