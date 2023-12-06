إسرائيل تحدّث حصيلة الرهائن المحتجزين لدى حماس

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل أبيب/PNN- أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تحديث حصيلة الرهائن المحتجزين لدى حركة "حماس" في غزة ، حيث ارتفعت إلى 138 رهينة، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
ولم يكشف مكتب نتنياهو أي تفاصيل عن الرهينة الجديدة التي أضيفت للقائمة ولا وكيف تم تحديد وضعها.
وكانت إسرائيل أعلنت سابقا أن حصيلة الرهائن الذين لا زالوا محتجزين في غزة تبلغ 137 شخصا بينهم 20 امرأة وطفلان.
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