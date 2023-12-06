تصرفات عقارات دبي تُسجل 1.6 مليار درهم اليوم

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتيلين: الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة يمثل تحديًا أمام صناع السياسات النفط يواصل خسائره مسجلًا أدنى تسوية منذ منتصف يوليو أسعار الذهب تتراجع عند التسوية للجلسة الثانية على التوالي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.6 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 384 مبايعة بقيمة 1.28 مليار درهم منها 92 مبايعة للأراضي بقيمة 772.73 مليون درهم و292 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 510.82 مليون درهم.

وحسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية، جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 83.93 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 3 تليها مبايعة بقيمة 82.29 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 2 تليها مبايعة بقيمة 77.68 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 45 مبايعة بقيمة 106.2 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 13.76 مليون درهم وثالثة في نخلة جبل علي بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 208.7 مليون درهم.

وبخصوص أهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 15.5 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 11.7 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة وأخيرا مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الثالثة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 63 مبايعة بقيمة 40.45 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 64.72 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 15.81 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 253.11 مليون درهم منها 18 رهن أراض بقيمة 116.15 مليون درهم و88 رهن فلل وشقق بقيمة 136.96 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة وادي الصفا 2 بقيمة 86.1 مليون درهم وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 21.12 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 18 هبة بقيمة 48.15 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 12 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 11.49 مليون درهم.

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