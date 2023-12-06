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الاحتلال يعتقل ستة فلسطينيين بينهم طفل ويغلق مطبعة في الخليل

12/6/2023 3:20:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ستة مواطنين فلسطينيين بينهم طفل، واستولت على معدات مطبعة وأغلقتها في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة يطا واعتقلت كلا من: محمد إبراهيم الشواهين، وشادي وإياد العمور، كما داهمت قريتي البرج وبيت الروش واعتقلت الشقيقين إياد، والطفل يونس سلامة إبراهيم الفقيه (16 عاما)، ومعتز صلاح عمرو.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت بلدة حلحول شمال الخليل، واقتحمت مطبعة واستولت على معدات وأجهزة منها قبل أن تقفلها لمدة ستة أشهر.




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