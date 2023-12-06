الاحتلال يعتقل ستة فلسطينيين بينهم طفل ويغلق مطبعة في الخليل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ستة مواطنين فلسطينيين بينهم طفل، واستولت على معدات مطبعة وأغلقتها في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة يطا واعتقلت كلا من: محمد إبراهيم الشواهين، وشادي وإياد العمور، كما داهمت قريتي البرج وبيت الروش واعتقلت الشقيقين إياد، والطفل يونس سلامة إبراهيم الفقيه (16 عاما)، ومعتز صلاح عمرو.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت بلدة حلحول شمال الخليل، واقتحمت مطبعة واستولت على معدات وأجهزة منها قبل أن تقفلها لمدة ستة أشهر.
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