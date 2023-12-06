التربية: العطلة الشتوية تبدأ 7 كانون الثاني القادم وتستمر لأسبوعين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - براءة الشلالدةقال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم، الدكتور أحمد المساعفة إن العطلة المدرسية الشتوية ستبدأ بتاريخ 7 / 1 من العام القادم وستستمر أسبوعين حيث يُستأنف الدوام للفصل الثاني بتاريخ 21 من نفس الشهر والذي يصادف يوم أحد.



وأضاف المساعفة اليوم الأربعاء لـ "الوكيل الإخباري" أن الاختبارات التحصيلية النهائية للفصل الدراسي الأول لطلبة مرحلة التعليم الأساسي وطلبة المرحلة الثانوية للصف الحادي عشر ستبدأ بتاريخ 19 من الشهر الحالي وتستمر لغاية 6 كانون الثاني القادم .



وأكد أن بدء دوام الطلبة للفصل الدراسي الثاني سيكون يوم الأحد الموافق 21 كانون الثاني القادم .

