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قصف إسرائيلي على بلدات في جنوب لبنان

12/6/2023 3:20:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قصفت مدفعية الاحتلال، اليوم الأربعاء، عدة بلدات، جنوب لبنان.
وقال مصدر، إن مدفعية الاحتلال قصفت بلدات محيبيب وبليدا وعيترون والناقورة، بعدة قذائف.
يُذكر أن قصفا إسرائيليا عنيفا استهدف، الليلة الماضية، بلدة ميس الجبل، ما تسبب بأضرار كبيرة في أحد المباني السكنية، وفي المحلات التجارية، والشقق السكنية المجاورة.




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