قصف إسرائيلي على بلدات في جنوب لبنان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قصفت مدفعية الاحتلال، اليوم الأربعاء، عدة بلدات، جنوب لبنان.
وقال مصدر، إن مدفعية الاحتلال قصفت بلدات محيبيب وبليدا وعيترون والناقورة، بعدة قذائف.
يُذكر أن قصفا إسرائيليا عنيفا استهدف، الليلة الماضية، بلدة ميس الجبل، ما تسبب بأضرار كبيرة في أحد المباني السكنية، وفي المحلات التجارية، والشقق السكنية المجاورة.
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