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سرايا القدس تعلن استهداف قوة إسرائيلية خاصة شرق خان يونس

12/6/2023 3:20:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت سرايا القدس إن عناصرها استهدفوا قوة إسرائيلية خاصة بقذيفة مضادة للأفراد في محيط مسجد الظلال شرق خان يونس

كما واكدت انها قصفت تجمعات لجيش الاحتلال الاسرائيلي بمحيط منطقة الشيخ ناصر في محور التقدم شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60

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