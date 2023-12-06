سرايا القدس تعلن استهداف قوة إسرائيلية خاصة شرق خان يونس

سرايا القدس تعلن استهداف قوة إسرائيلية خاصة شرق خان يونس
التاريخ
12/6/2023 3:20:39 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت سرايا القدس إن عناصرها استهدفوا قوة إسرائيلية خاصة بقذيفة مضادة للأفراد في محيط مسجد الظلال شرق خان يونس
كما واكدت انها قصفت تجمعات لجيش الاحتلال الاسرائيلي بمحيط منطقة الشيخ ناصر في محور التقدم شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60
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