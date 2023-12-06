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معاريف: المستوطنون بتل أبيب يشتكون من عدم حمايتهم من صواريخ المقاومة

12/6/2023 3:20:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت صحيفة معاريف إن سكان جنوب تل أبيب يقدمون التماسا للمحكمة العليا ضد الجبهة الداخلية لعدم حمايتهم من التهديدات الصاروخية القادمة من قطاع غزة .


في حين تمكنت فصائل المقاومة الفلسطينية من قصف المستوطنات و بالإضافة إلى تكبيد جيش الاحتلال خسائر فادحة في عدة محاور بقطاع غزة.


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