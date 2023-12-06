معاريف: المستوطنون بتل أبيب يشتكون من عدم حمايتهم من صواريخ المقاومة

معاريف: المستوطنون بتل أبيب يشتكون من عدم حمايتهم من صواريخ المقاومة
التاريخ
12/6/2023 3:20:39 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت صحيفة معاريف إن سكان جنوب تل أبيب يقدمون التماسا للمحكمة العليا ضد الجبهة الداخلية لعدم حمايتهم من التهديدات الصاروخية القادمة من قطاع غزة .
في حين تمكنت فصائل المقاومة الفلسطينية من قصف المستوطنات و بالإضافة إلى تكبيد جيش الاحتلال خسائر فادحة في عدة محاور بقطاع غزة.
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