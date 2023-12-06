زين تشغّل شبكة الجيل الخامس وتطرح الخدمة تجارياً في المملكة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت شركة زين الأردن عن بدء التشغيل الرسمي لشبكة الجيل الخامس (5G) عبر شبكتها في عدّة مناطق بالمملكة، وطرحها للخدمة تجارياً لزبائنها ومشتركيها، وذلك بعد انتهائها من جميع المراحل التجريبية وإنجاز كافة الاختبارات اللازمة لهذه الشبكة، لتقوم بإدخال هذه التقنية والتكنولوجيا المتطورة إلى المملكة بكفاءة عالية للمحافظة على ثقة زبائنها ومشتركيها، الذين اعتادوا على التميّز ومواكبة أحدث تقنيات الاتصالات، بما يلبّي طموحاتهم ويتوافق مع تطلّعاتهم، ولتحافظ زين على مكانتها بكونها الشبكة الأكبر والأكثر تطوّراً في المملكة.



وأعرب وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة عن اعتزازه وفخره بإعلان شركة زين عن بدء التشغيل الرسمي لشبكة الجيل الخامس (5G) عبر شبكتها في عدّة مناطق بالمملكة وطرحها تجاريا للأفراد والشركات لتكون إضافة مهمة ومميزة في البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن، واستمرارا لمساهمات شركة زين في دعم وتطوير قطاع الاتصالات، مما ساهم بشكل مباشر وغير مباشر في تسريع ودعم النمو الاقتصادي، والاستقرار الاجتماعي ونمو بيئة ريادة الأعمال والإبداع والابتكار .



وأكّد الهناندة أن خدمات الجيل الخامس لا توفّر سرعة اتصال وتنزيل بيانات فائقة فحسب، بل اثبتت أنها محرك حقيقي لتطوير أعمال وخدمات كافة الصناعات والقطاعات وزيادة انتاجية القطاعات الاقتصادية، كما تشكل عامل أساسي لنجاح عملية التحول الرقمي للقطاعين العام والخاص، واستيعاب الزيادة الكبيرة في استخدام الإنترنت في الأردن.



من جانبه هنأ رئيس مجلس مفوّضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام فاضل السرحان شركة زين على إطلاق خدمات الجيل الخامس، وأكد على أن إدخال هذه الخدمات يشكّل قصة نجاح أردنية استطاعت الهيئة من خلالها دعم القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار بعد توقيع اتفاقية التسوية مع المرخص لهم وما تبعها من توقيع اتفاقيات أعطت الشركات خطة تحفيزية لإطلاق خدمات الجيل الخامس، تمهيداً لإيجاد بنية تحتية محدثة ومواكبة لأحدث التطورات العالمية الحاصلة في مجال التكنولوجيا والخدمات وصولاً إلى قطاع اتصالات متطور ومحفز للتحول الرقمي يدعم نمو باقي القطاعات الحيوية الأخرى الاقتصادية والصحية والتعليمية وغيرها لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على اختلاف احتياجاتهم والمساهمة في خلق فرص عمل جديدة بالإضافة إلى زيادة الايرادات وتطور النمو الاقتصادي مستقبلاً.



وقال السرحان أن إتاحة تقديم هذه الخدمات سينعكس بصورة إيجابية على كافة القطاعات وسيمكن الأفراد والمؤسسات من الوصول إلى الخدمات التي تتطلب سرعات عالية، كما سيتم توظيف تقنيات الجيل الخامس للوصول إلى خدمات مبتكرة كالذكاء الاصطناعي، وانترنت الأشياء، وتطبيقات منتجات رقمية تدعم بناء المدن الذكية في المستقبل القريب، كما سيعمل على تسريع وانجاح عملية التحول الرقمي وتقديم تجربة تتماشى مع الرؤيا الملكية السامية للأردن لعام 2025.



واعتبر السرحان ان سرعة ادخال خدمات الجيل الخامس سيدعم دون شك دور الأردن الريادي، وسيجعلها مواكبة لكافة التطورات التكنولوجية على الصعيد العالمي، كما تمنى السرحان المزيد من التقدم والنجاح لشركة زين.



وأكّدت شركة زين الأردن؛ أن هذه الخطوة الرائدة والنقلة النوعية تأتي ضمن التزامها بتطوير البنية التحتية للاتصالات والمنظومة الرقمية في المملكة، وذلك من خلال حرصها على تقديم أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية وحلول الأعمال، وإدخال التقنيات الجديدة والمتطورة إلى المملكة، لتسهم في تعزيز مسيرة التحول الرقمي وتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي نحو أردن أكثر تطوّراً وحداثة، والتي تعد الركيزة الأساسية لقيام زين بتبنّي إدخال خدمات الجيل الخامس.



وأوضحت زين بأنها قامت بتغطية عدد كبير من المناطق في المملكة بأحدث شبكات الجيل الخامس وفقاً لأفضل المعايير الدولية، ومن خلال تقنية (64T64R Massive MIMO Antenna) التي يتم استخدامها لأول مرة في الأردن، حيث تم تعزيز عدّة مناطق في العاصمة عمّان لا سيما الحيوية والمركزية منها بأكبر عدد من محطات الجيل الخامس، لضمان توفير أفضل تجربة على الإطلاق لزبائن زين من الأفراد وقطاعات الأعمال، فيما ستواصل الشركة العمل على توسيع نطاق تغطية الخدمة لشمول مناطق جديدة خلال المراحل القادمة وبحلول العام 2024، وصولاً إلى تغطية شمولية في محافظات المملكة كافة ضمن مراحل خطة التوسّع التي تسير عليها الشركة في نشر الخدمة عبر هذه التقنية التي تتميز بالكفاءة، والسرعة الفائقة التي تصل إلى 1.7 جيجابِت بالثانية، أي 10 أضعاف السرعة التي توفرها شبكة الجيل الرابع.



وتوفّر شبكة الجيل الخامس من زين لمستخدميها من قطاعات الأعمال سعات استيعابية هائلة، مما يتيح الوصول إلى الحلول والخدمات المبتكرة مثل تقنيات الواقع المعزّز والافتراضي، والتشغيل الآلي، والروبوتات ودعم تطبيقات إنترنت الأشياء (IOT)، وشبكة البيانات المغلقة (VPN over 5G)، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما ستخدِم هذه التقنية التطوّر في قطاعات كبيرة، كالقطاعات المالية والنقل والأمن والبناء والزراعة والصحة وغيرها، وستقدّم فرصة مهمة للمختصين والطلاب لتطوير أبحاثهم ودراساتهم والمساهمة في نمو التقنيات والصناعات الجديدة، بالإضافة إلى الجانب الترفيهي؛ حيث ستنتقل شبكة الجيل الخامس بهواة ومحترفي الألعاب الإلكترونية إلى تجربة جديدة ومتعة حقيقية مع مجموعة من الألعاب السحابية من خلال خدمة“GeForce Now” ، التي توفّرها زين حصرياً في المملكة.



وطرحت شركة زين خدمات الجيل الخامس لزبائنها من الأفراد وقطاعات الأعمال من خلال باقة من العروض الحصرية والمميزة ابتداءً من 22 دينار مع سرعة 200 ميجابت بالثانية وصولاً إلى سرعات لامحدودة، ويمكن لمشتركي زين اختيار الجهاز المناسب من أحدث الأجهزة العاملة بتقنية WIFI6 المتطورة، سواء جهاز الراوتر أو الراوتر المتنقل (ماي فاي)، كما تقدّم زين حصرياً ولأول مرة في الأردن من خلال تقنية الجيل الخامس خدمة الوصول اللاسلكي الثابت لمستخدمي الإنترنت المنزلي، عبر جهاز استقبال خارجي يتميز بكفاءة عالية، حيث يتيح للمستخدم تجربة استخدام إنترنت ثابت وفائق السرعة دون انقطاع.



وكانت شركة زين الأردن قد أجرت أول تجربة تشغيل حيّة لشبكة الجيل الخامس في المملكة خلال العام الماضي، وذلك بعد توقيعها لاتفاقية مع الحكومة ممثَّلة بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات تمهيداً لإدخال خدمات الجيل الخامس إلى المملكة، فيما تم تشغيل شبكة الجيل الخامس بعد الانتهاء من كافة التجارب والتحقق من كفاءة الخدمة، حيث تم اختيار شركة "نوكيا" من قِبل زين لتوريد معدات شبكاتها للجيل الخامس في جميع أنحاء المملكة.

