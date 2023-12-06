الصحة في غزة: شمال القطاع بالكامل دون خدمات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة إن أكثر من 100جثة داخل مستشفى كمال عدوان لا يسمح الاحتلال لهم بدفنها. وأضاف أن شمال غزة بالكامل أصبح دون خدمات صحية
من جهته، قال مدير مستشفى غزة الأوروبي بخان يونس إن أعدادا كبيرة من المصابين وصلت إلى المستشفى بسبب قصف الاحتلال الإسرائيلي
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