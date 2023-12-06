Wednesday, 06 December 2023 12:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصحة في غزة: شمال القطاع بالكامل دون خدمات

12/6/2023 3:20:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة إن أكثر من 100جثة داخل مستشفى كمال عدوان لا يسمح الاحتلال لهم بدفنها. وأضاف أن شمال غزة بالكامل أصبح دون خدمات صحية


من جهته، قال مدير مستشفى غزة الأوروبي بخان يونس إن أعدادا كبيرة من المصابين وصلت إلى المستشفى بسبب قصف الاحتلال الإسرائيلي

للمزيد من اخبار فلسطين : انقر هنا


MENAFN06122023000208011052ID1107544885

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث