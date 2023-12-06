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‏الحرس الثوري الإيراني يعلن عن احتجاز سفينتين عليها 34 أجنبيا

12/6/2023 3:20:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن ‏الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، "احتجز سفينتين تهربان 4.5 مليون لتر من الوقود".


وقال قائد المنطقة الخامسة لبحرية الحرس الثوري الإيراني، في بيان له، إنه "تم الاستيلاء على السفينتين تحملان الوقود المهرب جنوب جزيرة أبو موسى"، مشيرا إلى أنه "تم القبض على 13 من أفراد الطاقم الأجنبي، و21 شخصا آخرين في هذه العملية".


وحذر الحرس الثوري الإيراني، في الآونة الأخيرة، من "مصادرة وتفريغ حمولة ناقلة تحمل النفط الإيراني احتجزتها أمريكا قبل فترة".

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