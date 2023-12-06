‏الحرس الثوري الإيراني يعلن عن احتجاز سفينتين عليها 34 أجنبيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، "احتجز سفينتين تهربان 4.5 مليون لتر من الوقود".
وقال قائد المنطقة الخامسة لبحرية الحرس الثوري الإيراني، في بيان له، إنه "تم الاستيلاء على السفينتين تحملان الوقود المهرب جنوب جزيرة أبو موسى"، مشيرا إلى أنه "تم القبض على 13 من أفراد الطاقم الأجنبي، و21 شخصا آخرين في هذه العملية".
وحذر الحرس الثوري الإيراني، في الآونة الأخيرة، من "مصادرة وتفريغ حمولة ناقلة تحمل النفط الإيراني احتجزتها أمريكا قبل فترة".
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