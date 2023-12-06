بوتين يلتقي بن زايد لتعزيز عناصر التعاون الروسي الإماراتي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- يتوجه الرئيس فلاديمير بوتين اليوم في زيارة عمل إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث يجري محادثات مع الرئيس محمد بن زايد آل نهيان.وتشهد العلاقات الروسية الإماراتية، في الفترة الأخيرة تطورا مطردا وفقا لأحكام إعلان الشراكة الاستراتيجية (الموقع عام 2018).

وسيكون هذا اللقاء الثاني بين الرئيسين الروسي والإماراتي هذا العام، وكان الاجتماع السابق بينهما في يونيو الماضي على هامش" منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي"، وكذلك زار محمد آل نهيان بطرسبورغ في أكتوبر 2022.

من المتوقع خلال لقاء اليوم، أن يقوم الزعيمان باستعراض مفصل للجوانب الرئيسية للتعاون التجاري الثنائي، الذي يشهد نموا حاليا. وتعتبر الإمارات الشريك الاقتصادي الأجنبي الرئيسي لروسيا في العالم العربي. في عام 2022، جدد حجم التجارة المتبادلة الحد الأقصى التاريخي ووصل إلى مستوى قياسي بلغ 9 مليارات دولار في الفترة من يناير إلى سبتمبر من هذا العام. وقد وصلت بالفعل إلى مستوى 8.8 مليار دولار، بعد أن أضاف 63% مقارنة بأرقام العام الماضي لنفس الفترة.