المياه: 4.3 مليون م3 دخلت السدود خلال المنخفض الجوي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة المياه والري -سلطة وادي الأردن إن ما دخل السدود من الأمطار وجريان الاودية حتى صباح اليوم الأربعاء من المنخفض الجوي بلغ نحو 4,3 مليون متر مكعب لترفع التخزين الكلي في السدود الرئيسية الـ 15 الى 76 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 26% من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون م3 .



وحول معدل الهطول المطري أوضحت ان المعدل ارتفع الى 24,2% من المعدل السنوي طويل الأمد وأعلى هطول سجل في الزرقاء خلال 24 ساعة بلغ 27,4 ملم .



وسجلت المحافظات هطولا بلغ في عمان 13,7 ملم ، البلقاء 10,9 ملم، مادبا 15,3 ملم، الزرقاء 13,2 ملم ، جرش 9,1 ملم، المفرق 10,6 ملم ، اربد 10,2 ملم ، عجلون 10,7 ملم، الكرك 8 ملم، الطفيلة 5,1 ملم، معان 1,7 ملم، العقبة 0,9ملم .

