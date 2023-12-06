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فيديو جديد للشيخ نبهان الشهير بـ روح الروح يتصدر الترند

12/6/2023 3:20:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو جديد تصدر مواقع التواصل للشيخ الفلسطيني خالد نبهان، المعروف بجملته الشهيرة "روح الروح". يظهر الشيخ نبهان وهو يقدم المساعدة للمصابين الغزيين من الرجال والنساء والأطفال، ويعالج جروحهم
وعلق المتابعون من مختلف أنحاء العالم على مقطع الفيديو الجديد على طيب أصل هذا الشيخ الذي يظهر بمظهر العطاء والتضحية، حيث يقدم المساعدة ويواسي الجرحى في غزة بعد فقدانه أحباءه الأعزاء
يُذكر أن الشيخ نبهان اشتهر بمقطع فيديو في الايام السابقة أثناء توديعه لاحفاده ريم وطارق، اللذين استشهدا جراء قصف الاحتلال الاسرائيلي على منزلهم في قطاع غزة
وعلق الشيخ نبهان مسبقاً عبر برنامج الوكيل الذي يبث على راديو هلا على مقطع الفيديو الذي تمَّ تداوله ، على نطاق واسع ولَقِيَ رواجًا واسعًا على مستوى العالم، متمنياً ان يكون مشهد الفراق والرضى بقدر الله سبحانه وتعالى بالفيديو وسيلة لايصال صوتهم للعالم .
وروى نبهان تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل استشهاد حفيديه حيث كانا جميلان ويصليان وكأنهما يستعدان للقاء الله سبحانه وتعالى ، وتفاصيل يوم استشهادهما في قصف اسرائيلي على منزلهم ليلا وهم نائمين ، التفاصيل : انقر هنا


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