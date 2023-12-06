إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب، صباح اليوم الأربعاء، مواطن فلسطيني، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم بلاطة، شرق نابلس.
وأفاد مصدر، بأن قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون" تسللت إلى مخيم بلاطة وحاصرت منزلا في إحدى حاراته، وإثر ذلك اندلعت مواجهات في المكان.
وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن شابا (25 عاما) أصيب برصاص الاحتلال في الخاصرة، خلال اقتحام مخيم بلاطة.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات ترافقها جرافتان عسكريتان من حاجز عورتا العسكري، باتجاه مخيم بلاطة.
وفا
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