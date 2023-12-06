Wednesday, 06 December 2023 12:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس

12/6/2023 3:20:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب، صباح اليوم الأربعاء، مواطن فلسطيني، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم بلاطة، شرق نابلس.
وأفاد مصدر، بأن قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون" تسللت إلى مخيم بلاطة وحاصرت منزلا في إحدى حاراته، وإثر ذلك اندلعت مواجهات في المكان.
وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن شابا (25 عاما) أصيب برصاص الاحتلال في الخاصرة، خلال اقتحام مخيم بلاطة.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات ترافقها جرافتان عسكريتان من حاجز عورتا العسكري، باتجاه مخيم بلاطة.

وفا

MENAFN06122023000208011052ID1107544879

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث