استشهاد شاب متأثرا بجروحه في طولكرم

(MENAFN
- Palestine News Network )
طولكرم/PNN- استُشهد شاب، اليوم الأربعاء، متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال في طولكرم.
وأعلنت وزارة الصحة، استشهاد الشاب أحمد نظمي غانم (30 عاما)، متأثرا بجروح أصيب بها قبل نحو أسبوع.
يُذكر أن شابا وطفلا قد استُشهدا صباح اليوم خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم الفارعة وبلدة طمون جنوب طوباس، وهما: معاذ إبراهيم زهران (23 عاما)، وعبد الرحمن عماد خالد بني عودة (16 عاما)، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بدء العام إلى 471 شهيدا، بينهم 262 شهيدا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
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