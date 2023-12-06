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استشهاد شاب متأثرا بجروحه في طولكرم

12/6/2023 3:20:02 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طولكرم/PNN- استُشهد شاب، اليوم الأربعاء، متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال في طولكرم.

وأعلنت وزارة الصحة، استشهاد الشاب أحمد نظمي غانم (30 عاما)، متأثرا بجروح أصيب بها قبل نحو أسبوع.

يُذكر أن شابا وطفلا قد استُشهدا صباح اليوم خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم الفارعة وبلدة طمون جنوب طوباس، وهما: معاذ إبراهيم زهران (23 عاما)، وعبد الرحمن عماد خالد بني عودة (16 عاما)، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بدء العام إلى 471 شهيدا، بينهم 262 شهيدا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

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