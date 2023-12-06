أكسيوس: واشنطن تقول إن إسرائيل مستعدة الآن لمناقشة غزة ما بعد الحرب

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- قال مسؤولون أمريكيون إنّ إسرائيل تبدي استعدادًا أكبر لمناقشة الخطط الخاصة بغزة بعد الحرب، وفقاً لموقع“أكسيوس”.

وبحسب ما ورد، كان فريق الرئيس جو بايدن يضغط على إسرائيل منذ المراحل الأولى من الحرب لوضع خطة لما سيحدث في غزة بعد الصراع، الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف شخص في غزة.

مسؤولون أمريكيون: غوردون أطلع الإسرائيليين على محادثات هاريس في دبي مع القادة العرب حول ما يحدث بعد انتهاء الحرب في غزة وعرض ما طرحته هاريس علنًا حول كيفية رؤية الإدارة لإعادة الإعمار والأمن والحكم في غزة بعد القتال

ووفقًا لمسؤولين أمريكيين على دراية مباشرة بالمحادثات التي جرت هذا الأسبوع بين الحكومة الإسرائيلية وإدارة بايدن، فإن الولايات المتحدة تريد تجنب فراغ الحكم والأمن في غزة بعد الحرب وعدم السماح لحماس بالنهوض مرة أخرى، على حد تعبير“أكسويس”.

وقال مسؤول أمريكي كبير إنه خلال المحادثات التي جرت هذا الأسبوع مع فيل غوردون مستشار الأمن القومي لنائبة الرئيس كامالا هاريس، كان المسؤولون الإسرائيليون الذين ركزوا على خوض الحرب“مستعدين للحديث عن المستقبل” في غزة.

كما أعربت الإدارة عن قلقها من أن إسرائيل قد تواصل عمليتها البرية العسكرية في جنوب غزة كما فعلت في الجزء الشمالي من القطاع.

ويقوم فيل غوردون، مستشار الأمن القومي لنائبة الرئيس كامالا هاريس، بزيارة إسرائيل والسلطة الفلسطينية هذا الأسبوع لمناقشة سيناريوهات وخطط“اليوم التالي”.

ويرافقه مستشار هاريس لشؤون الشرق الأوسط إيلان غولدنبرغ، الذي يشارك بعمق في التخطيط المشترك بين الوكالات حول كيفية حكم غزة بعد الإطاحة المفترضة بحماس.

ووصل مسؤولو البيت الأبيض إلى إسرائيل قادمين من دبي حيث رافقوا هاريس في اجتماعاتها مع قادة الإمارات ومصر والأردن على هامش قمة المناخ COP28. وركزت مناقشاتها في دبي على اليوم التالي في غزة.

وفي إسرائيل، التقى مستشارو هاريس بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، وعضو مجلس الوزراء الحربي بيني غانتس، ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، والوزير غادي آيزنكوت، وهو مراقب في حكومة الحرب، وزعيم المعارضة يائير لابيد، وفقا لموقع“أكسيوس”.

وقال المسؤولون الأمريكيون إن المجموعة ناقشت الأهداف والعمليات العسكرية في غزة.

وبحسب ما ورد، قال أحد المسؤولين الأمريكيين:“أكد غوردون للإسرائيليين أن حماس منظمة (..) وأنه لا يمكن لأي دولة أن تقبل التهديد الذي تمثله حماس، وأننا ندعم الأهداف العسكرية(..) لإسرائيل.

وأضاف المسؤول أن غوردون شدد، أيضاً،

على أهمية الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وضرورة زيادة المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين خلال العملية البرية الإسرائيلية في جنوب غزة.

وقال المسؤولون الأمريكيون إن غوردون أطلع الإسرائيليين على محادثات هاريس في دبي مع القادة العرب حول ما يحدث بعد انتهاء الحرب في غزة وعرض ما طرحته هاريس علنًا حول كيفية رؤية الإدارة لإعادة الإعمار والأمن والحكم في غزة بعد القتال.

ورحلة غوردون إلى إسرائيل هي الأحدث في سلسلة زيارات كبار المسؤولين الأمريكيين، الذين يتواجدون هناك أسبوعياً منذ بدء الحرب.

وقال مسؤول أمريكي ثالث إن المسؤولين الأمريكيين يريدون“التواجد هناك كل أسبوع حتى نتمكن من التواصل مع الإسرائيليين والفلسطينيين وجها لوجه بشأن قضية اليوم التالي”.

وأضاف المسؤولون أنّ غوردون أخبر نظراءه الإسرائيليين بأن الولايات المتحدة تريد أن يكون لديها خطة لمستقبل غزة لتجنب السماح لحماس“بالعودة إلى الحياة”.

وقال مسؤول أمريكي كبير:“كان هناك تحرك على الجانب الإسرائيلي من النقطة التي ركزوا فيها فقط على القتال، ورفضوا مناقشة اليوم التالي إلى النقطة التي أصبحوا فيها على استعداد للحديث عن المستقبل”.

مسؤول أمريكي: لا أحد يعتقد أن السلطة الفلسطينية في وضعها الحالي تستطيع إدارة غزة وتوفير الأمن، لكن لا أحد يرى في الوقت الحالي أي بديل لقيادة فلسطينية في غزة بعد الحرب

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإدارة بايدن تناقشان منذ أسابيع مسألة غزة ما بعد الحرب، وأنه لم يطرأ أي تغيير في النهج الإسرائيلي.

واعترف المسؤولون الأمريكيون بأنه لا تزال هناك اختلافات بين الطريقة التي ترى بها الولايات المتحدة غزة بعد الحرب وكيف تنظر إليها إسرائيل – بشكل رئيسي حول مسألة الدور الذي ستلعبه السلطة الفلسطينية.

يوم الثلاثاء، اعترض نتنياهو على فكرة أن يكون للسلطة الفلسطينية دور مستقبلي، مشدداً على أن الطريقة الوحيدة للتأكد من أن غزة ما بعد الحرب منزوعة السلاح هي أن يشرف الجيش الإسرائيلي – وليس القوات الدولية – على هذه العملية.

وقال مسؤول أمريكي“لا أحد يعتقد أن السلطة الفلسطينية في وضعها الحالي تستطيع إدارة غزة وتوفير الأمن، لكن لا أحد يرى في الوقت الحالي أي بديل لقيادة فلسطينية في غزة بعد الحرب”.

وأضاف“نعتقد أننا بحاجة إلى تعزيز السلطة الفلسطينية حتى تتمكن من حكم غزة.”

وتشعر إدارة بايدن بالقلق من أن الخطوات التي اتخذتها إسرائيل منذ الحرب – مثل حجب جزء كبير من عائدات الضرائب التي تجمعها للسلطة الفلسطينية – قد أضعفت قدرة السلطة على أن تكون فعالة.

وقال الرئيس بايدن يوم الثلاثاء:“لقد عملت مع العديد من الأشخاص داخل وخارج الحكومة لمعرفة ماذا بعد غزة”.“أعتقد أن الحل الوحيد المتاح هو حل الدولتين”.

وسيزور غوردون وغولدنبرغ رام الله يوم الأربعاء للقاء كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية.

وقال المسؤول:“أمامنا الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به لجعل الجميع على نفس الصفحة، بما في ذلك الفلسطينيين”.“لن يكون الأمر سهلا”.



