الاحتلال يعتقل 42 مواطنا من الضفة بينهم امرأة وطفل

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال فجر وصباح اليوم الأربعاء 42 مواطنا من محافظات الضفة الغربية، بينهم امرأة وطفل.

فمن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال 20 مواطنا من مدينة جنين ومخيمها، وهم: معمر أبو عميرة، ومراد نظمي علاونة، وقصي أبو خليفة، وعزيز الألماني، ومحمد مطاحن، وزياد محمد عيد عامر، وبسام أحمد عيد تركمان، ومعتز بسام أحمد عيد تركمان، ومحمد بسام أحمد عيد تركمان، وخضر أبو قطنة، ومحمود الصباغ، وعثمان استيتي، ومحمد عثمان استيتي، وغسان عثمان استيتي، وعمران السويطي، وياسين السويطي، وعدي هاني الغول، ومعاذ أحمد نواهضة، وأمين محمود أمين نواهضة، وهما من اليامون، وزهير محمود استيتي، ومحمد محمود استيتي.

ومن الخليل، داهمت بلدة قوات الاحتلال بلدة يطا، واعتقلت كلا من: محمد إبراهيم الشواهين، وشادي وإياد العمور، كما داهمت قريتي البرج وبيت الروش واعتقلت الشقيقين إياد، والطفل يونس سلامة إبراهيم الفقيه (16 عاما)، ومعتز صلاح عمرو.

ومن رام الله، اعتقل الاحتلال إياد هاشم محمد مناصرة من بلدة بيتونيا غربا، وأسيد أحمد حامد ثابت من قرية شقبا، وأحمد منصور محمد فلنة من قرية صفا، وقسام أشعل من قرية بلعين غربا.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب فؤاد عبد اللطيف من بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس، وقصي شريم وعبد الرحمن رواجبة من بلدة روجيب، ونديم حجة من بلدة برقة.

ومن بيت لحم، اعتقل الاحتلال كلا من: ربيع رقبان (30 عاما)، وإبراهيم شاهين (26 عاما)، وأحمد محمد جلال (21 عاما) من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

ومن قلقيلية، اعتقلت الاحتلال المواطن باسم السعسع (63 عاما)، ونجله محمد (30 عاما)، من مدينة قلقيلية.

ومن طوباس، اعتقل الاحتلال 3 مواطنين بينهم امرأة من بلدة طمون، وهم: ليلى بني مطر، وجلال الدين طالب قطيشات، وأحمد عبد الله حسين بشارات.