MENAFN - Palestine News Network ) الحرب على غزة تدخل شهرها الثالث... أكثر من 16 ألف شهيدوجيش الاحتلال يوسّع توغّله في خانيونس





استشهاد الشاب أحمد نظمي غانم (30 عاما)، متأثرا بجروح أصيب بها قبل نحو أسبوع في طولكرم





قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة بنحو 20 الية عسكرية ترافقها جرافة شرق نابلس ،واعلن الهلال الاحمر عن اصابة شاب بالرصاص الحي بالخاصرة برصاص قوات الاحتلال.





0:1تقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الاربعاء غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة







